Hội thảo cập nhật can thiệp nội mạch điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Bệnh viện: Đại học Ajou - Hàn Quốc, Hữu Nghị Việt Đức, Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Nhân dân Gia Định; Hội Điện quang và y học hạt nhân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cập nhật can thiệp nội mạch điều trị biến chứng của hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, 200 bác sĩ từ các cơ sở y tế trên cả nước đã được các chuyên gia trong và ngoài nước cập nhật, truyền giảng những kiến thức chuyên đề về can thiệp nội mạch điều trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Trong đó, tập trung vào các kỹ thuật tiên tiến như: TIPS - kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan, ứng dụng stent; vai trò của điện quang can thiệp trong điều trị; kiểm soát chảy máu tiêu hóa và các phương pháp mới nhằm giảm biến chứng xuất huyết tiêu hóa, báng bụng và các vấn đề liên quan.

Các chuyên gia trong và ngoài nước cập nhật những kiến thức chuyên đề về can thiệp nội mạch điều trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị. Qua đó làm tiền đề để các bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện địa phương có thể triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Gia Thái, Hoài Vũ