Hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz

Các kế hoạch giải cứu những con tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz sẽ được đưa ra thảo luận trong một hội nghị điều phối quân sự toàn cầu - dự kiến diễn ra vào ngày 7/4 tới.

Tàu chở dầu tại cảng container Khor Fakkan, cảng nước sâu ở ngoài khơi thành phố Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, dọc eo biển Hormuz. (Ảnh: philstar.com/TTXVN)

Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Các cuộc trao đổi diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này.

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh cuộc họp tập trung vào các biện pháp ngoại giao và kế hoạch phối hợp quốc tế, bao gồm việc huy động tổng thể các công cụ ngoại giao và kinh tế, trấn an các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm và thị trường năng lượng, đồng thời triển khai các hành động nhằm bảo đảm an toàn cho các thủy thủ và tàu đang bị mắc kẹt, cũng như tăng cường phối hợp toàn cầu để có thể mở lại eo biển Hormuz một cách an toàn và bền vững.

Bà cho biết Iran đã thực hiện hơn 25 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, khiến khoảng 20.000 thủy thủ trên gần 2.000 con tàu bị mắc kẹt.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz, bà Cooper dẫn dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) rằng tình trạng phong tỏa kéo dài có thể khiến 9 triệu người trên toàn cầu rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực, trong bối cảnh giá dầu và giá thực phẩm đã tăng mạnh, ảnh hưởng tới các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Cuộc họp sẽ do Bộ Chỉ huy Liên quân Thường trực của Anh tổ chức tại Northwood, phía Tây Bắc London, với một số nhà lãnh đạo quốc tế tham gia họp trực tuyến.

Trong một phát biểu trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo việc khai thông tuyến đường qua Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu - sẽ “không dễ dàng”.

Nguồn TTXVN