Hơn 5.000 khán giả đất Tổ tiếp lửa cho “nhà leo núi” Olympia Lý Thái Dương

Sáng nay, ngày 01/11/2026, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã diễn ra tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự gồm: Hưng Yên, Hà Nội, Khánh Hòa và Phú Thọ. Dự và động viên, cổ vũ cho thí sinh tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, được tổ chức tại khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 5.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.