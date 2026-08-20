Họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ

Sáng 20/8, UBND xã Xuân Lũng tổ chức họp báo về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ (khu 4), xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao (nay là xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).

Dự họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban chuyên môn.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lũng thông tin nhanh các nội dung tại buổi họp báo.

Dự án thuộc danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; đã được HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua tại Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 và UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 5/3/2025. Tổng diện tích thu hồi theo báo cáo của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lâm Thao là 30.477,2 m2, trong đó có 60 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, có 56/60 hộ đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, còn 4 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 2.424 m2. Cấp ủy, chính quyền đã tuyên truyền, vận động các hộ dân liên tục từ năm 2022 đến nay, bảo đảm công khai, minh bạch; các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, thực hiện chi trả và vận động bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, 3 hộ gia đình chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường và đề xuất một số phương án bồi thường không có trong quy định pháp luật; 1 hộ gia đình còn lại gặp khó khăn do phải hoàn thiện thủ tục thừa kế. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, tuy nhiên, đến nay hộ gia đình vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, UBND xã Xuân Lũng đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

Đại diện phòng chuyên môn báo cáo các bước triển khai dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về quá trình triển khai Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ, trọng tâm là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án xử lý đối với các trường hợp chưa chấp hành.

Sau khi rà soát, xác định đầy đủ điều kiện cưỡng chế đối với từng trường hợp, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo các quyết định đã ban hành và kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm đúng phạm vi, trình tự, thủ tục, an toàn, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Dự kiến việc cưỡng chế sẽ được tổ chức vào ngày 25/8/2026.

Đức Anh