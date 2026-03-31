Hướng đi chắc chắn ở Tân Mai

Sau Đại hội Đảng bộ xã, điều người dân chờ đợi không chỉ là những mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết, mà là những thay đổi cụ thể trong đời sống. Ở Tân Mai, nghị quyết không dừng ở định hướng, mà được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và những phần việc gắn với từng lĩnh vực. Từ cách triển khai đó, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương trong những tháng đầu năm đã có những chuyển động bước đầu, cho thấy một hướng đi đang dần hình thành: phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu sản xuất, mở rộng dịch vụ - du lịch, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống người dân.

Đưa Nghị quyết vào thực tiễn

Điểm dễ nhận thấy sau Đại hội Đảng bộ xã Tân Mai là cách triển khai nghị quyết không theo lối chung chung, mà được cụ thể hóa thành hệ thống kế hoạch, chương trình và đề án gắn với từng lĩnh vực. Xã đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường; duy trì và phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các loại cá có giá trị kinh tế; khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch từng bước được mở rộng, khai thác lợi thế địa phương, phát triển các dịch vụ ăn uống, lưu trú, quảng bá hình ảnh gắn với bản sắc văn hóa.

Du lịch trải nghiệm trên lòng hồ Hoà Bình đang mở ra hướng phát triển dịch vụ - du lịch, từng bước khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên của Tân Mai.

Không chỉ dừng ở sản xuất, Tân Mai còn định hướng phát triển gắn với đầu tư hạ tầng và mục tiêu lâu dài. Xã đang xây dựng các đề án như tái cơ cấu kinh tế gắn với phát triển sản phẩm OCOP; phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cấp cảng, chợ, bến thủy; hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Những nội dung này cho thấy địa phương không chỉ giải quyết việc trước mắt mà đã bắt đầu tính đến hướng phát triển dài hạn.

Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: Sau Đại hội, Đảng ủy xã xác định nếu nghị quyết không được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và trách nhiệm của từng bộ phận thì rất khó đi vào cuộc sống. Vì vậy, xã lựa chọn những nội dung trọng tâm, những việc có thể làm ngay để tổ chức thực hiện, từ phát triển sản xuất, du lịch, đầu tư hạ tầng đến nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Quan điểm của xã là làm từng việc cụ thể, làm đến đâu chắc đến đó, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Đo đếm được bằng kết quả cụ thể

Từ việc cụ thể hóa nghị quyết, kinh tế - xã hội của Tân Mai trong những tháng đầu năm đã có những con số cho thấy sự chuyển động. Tổng giá trị sản xuất 3 tháng đầu năm đạt 88,2 tỷ đồng, bằng 40,87% kế hoạch năm. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 25,3 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 6,2 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 56,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Điều này cho thấy cơ cấu kinh tế của xã đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng đầu năm đạt 2.295 triệu đồng, bằng 103,94% dự toán quý. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì với 1.578 lượt khách đến tham quan và lưu trú trong quý I. Trong sản xuất nông nghiệp, xã duy trì 730 lồng cá, đạt 98,12% kế hoạch... Những con số này cho thấy sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa.

Đoàn viên thanh niên xã Tân Mai tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu xã hội tiếp tục được giữ ổn định. Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đầy đủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu kinh tế cũng có thể thấy một thực tế là nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn; một số chỉ tiêu sản xuất còn đạt thấp; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên. Điều đó cho thấy kinh tế của xã tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa có bước đột phá rõ rệt.

Từ thực tế đó, địa phương xác định hướng đi trong giai đoạn tới là tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển sản phẩm OCOP; phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa; đầu tư hạ tầng; hỗ trợ hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hướng đi của Tân Mai có thể chưa tạo ra bước đột phá ngay lập tức, nhưng đang đi theo một cách chắc chắn: Phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu sản xuất, mở rộng dịch vụ - du lịch, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống người dân.

Nguyễn Yến