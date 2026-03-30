Iran tấn công nhà máy điện và khử mặn tại Kuwait, một công nhân thiệt mạng

Tên lửa Iran tấn công nhà máy điện - khử mặn ở Kuwait báo hiệu xung đột Trung Đông đang lan sang các mục tiêu dân sinh then chốt.

Khói bốc lên tại kho dự trữ nhiên liệu ở sân bay quốc tế Kuwait thuộc tỉnh Farwaniya, Kuwait, ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, một cuộc tấn công được cho là do Iran tiến hành đã đánh trúng cơ sở điện và khử mặn nước tại Kuwait, khiến một công nhân người Ấn Độ thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Bộ Điện lực Kuwait, một tòa nhà dịch vụ thuộc nhà máy điện và khử mặn nước đã bị tấn công gây ra thiệt hại vật chất nghiêm trọng đối với công trình này. Cơ quan chức năng cho biết các đội kỹ thuật và phản ứng khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức tới hiện trường nhằm xử lý hậu quả và đảm bảo hoạt động của nhà máy không bị gián đoạn.

Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran dẫn lại thông tin từ Kuwait xác nhận mức độ thiệt hại đáng kể tại cơ sở bị tấn công.

Kuwait đã nhiều lần trở thành mục tiêu kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hơn một tháng trước.

Al Jazeera cho biết chỉ một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait phát hiện 14 tên lửa và 12 thiết bị bay không người lái trong không phận nước này.

Một số UAV được cho là nhắm vào một căn cứ quân sự, khiến 10 binh sĩ bị thương và phải nhập viện điều trị. Những diễn biến này cho thấy mức độ lan rộng của xung đột ra ngoài lãnh thổ Iran và Israel, ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia Vùng Vịnh.

Kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu, tình hình khu vực đã leo thang nhanh chóng. Giới chức Iran cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và hàng trăm trẻ em, đồng thời nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu bị phá hủy.

Đáp trả, Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel cũng như các quốc gia trong khu vực có sự hiện diện quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại đáng kể.

Đáng chú ý, Iran đã thực hiện việc phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Động thái này khiến giá năng lượng tăng mạnh và gây chấn động các thị trường tài chính quốc tế.

Cuộc xung đột cũng làm lộ rõ mức độ dễ tổn thương của hệ thống hạ tầng nước tại Trung Đông, một trong những khu vực khan hiếm nước nhất thế giới. Các nhà máy khử mặn như tại Kuwait đóng vai trò sống còn đối với nguồn cung nước sinh hoạt, do đó việc trở thành mục tiêu tấn công đặt ra nguy cơ nghiêm trọng về an ninh nguồn nước trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, các tuyên bố từ phía Mỹ và Iran tiếp tục khiến tình hình thêm khó lường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, đến ngày 6/4.

Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đòn đánh nhằm vào hạ tầng năng lượng trên toàn khu vực Vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công.

Diễn biến mới nhất tại Kuwait cho thấy xung đột không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự, mà đang lan sang các cơ sở dân sinh thiết yếu, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng và nguồn nước toàn khu vực.

Theo baotintuc.vn