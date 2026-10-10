Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Iran và Oman đạt thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Iran vừa tuyên bố đạt thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz và cơ chế thông báo tới các cơ quan quốc tế liên quan.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về Eo biển HormuzTàu thuyền vận chuyển trên Eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, hai bên đã thống nhất về tọa độ địa lý của các tuyến đường biển được xác định an toàn dành cho tàu thuyền ra vào eo biển này.

Phía Iran nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và thiết lập an ninh trong khu vực, cũng như tại Eo biển Hormuz. Iran cũng sẽ chuyển phản hồi đối với các đề xuất của Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải.

Trong khi đó, kênh truyền hình Iran International dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cho rằng, Mỹ và các lực lượng bên ngoài khu vực không có quyền can thiệp vào Eo biển Hormuz và Vịnh Persian. Iran sẽ đáp trả các mối đe dọa và hoạt động hải quân mà Iran cho là trái phép.

Thông báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran và sẽ không tiến hành hoạt động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới, song vẫn được duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran tại Eo biển Hormuz.

Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhằm vào 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran ra thị trường nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, các biện pháp này nhắm vào những tàu thuộc mạng lưới vận chuyển dầu mà Washington gọi là “hạm đội bóng tối” của Iran, cùng các công ty sở hữu tàu. Mục tiêu là cắt giảm nguồn tài chính mà Iran sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Iran eo biển Hormuz Bộ Tài chính Mỹ Thỏa thuận Người phát ngôn bộ ngoại giao Oman Tổng thống mỹ donald trump Thông báo Thị trường nước ngoài Thống Nhất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế

Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
2026-10-10 10:51:00

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-10 công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm chấm dứt...

Ukraine kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép với Nga

Ukraine kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép với Nga
2026-10-09 10:27:00

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-10 cho biết đoàn đàm phán của nước này sẽ tới Mỹ trong hai ngày 9 và 10-10, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức...

IMF cảnh báo ba rủi ro lớn đe dọa kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo ba rủi ro lớn đe dọa kinh tế toàn cầu
2026-10-08 09:41:00

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo giá năng lượng duy trì ở mức cao, nợ công kỷ lục và những rủi ro từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) đang đe dọa triển vọng tăng trưởng...

Palestine chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 28-11

Palestine chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 28-11
2026-10-08 07:16:00

Số lượng danh sách đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra ngày 28-11 đã tăng lên 9, sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương tiếp nhận thêm một hồ sơ mới...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long