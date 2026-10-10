Iran và Oman đạt thỏa thuận về Eo biển Hormuz

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Iran vừa tuyên bố đạt thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz và cơ chế thông báo tới các cơ quan quốc tế liên quan.
Tàu thuyền vận chuyển trên Eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, hai bên đã thống nhất về tọa độ địa lý của các tuyến đường biển được xác định an toàn dành cho tàu thuyền ra vào eo biển này.
Phía Iran nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và thiết lập an ninh trong khu vực, cũng như tại Eo biển Hormuz. Iran cũng sẽ chuyển phản hồi đối với các đề xuất của Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải.
Trong khi đó, kênh truyền hình Iran International dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cho rằng, Mỹ và các lực lượng bên ngoài khu vực không có quyền can thiệp vào Eo biển Hormuz và Vịnh Persian. Iran sẽ đáp trả các mối đe dọa và hoạt động hải quân mà Iran cho là trái phép.
Thông báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran và sẽ không tiến hành hoạt động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới, song vẫn được duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran tại Eo biển Hormuz.
Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhằm vào 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran ra thị trường nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, các biện pháp này nhắm vào những tàu thuộc mạng lưới vận chuyển dầu mà Washington gọi là “hạm đội bóng tối” của Iran, cùng các công ty sở hữu tàu. Mục tiêu là cắt giảm nguồn tài chính mà Iran sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.
Theo nhandan.vn
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