Israel tiếp tục không kích vào Lebanon, Gaza vẫn thiếu đói nghiêm trọng

Tình hình chiến trường Lebanon tiếp tục nóng lên khi quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích ác liệt vào sâu quốc gia láng giềng, viện lý do lực lượng Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó tại dải Gaza, với cùng lý lẽ, giới chức Israel tiếp tục hạn chế đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào cho người dân Palestine, khiến tình hình thiếu đói ngày càng trầm trọng hơn.

Bộ Y tế Lebanon đêm qua (23/10) cho biết 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích liên tiếp do không quân Israel tiến hành vào khu vực phía Đông và miền Nam Lebanon ngày 23/10. Trong đó, đợt không kích mới nhất vào khu vực Nabatieh, phía Nam Lebanon hồi tối qua, khiến 2 người tử vong, trong đó có một phụ nữ cao tuổi.

Những tòa nhà bị phá hủy và đống đổ nát ở Houla - ngôi làng biên giới của Lebanon giáp với Israel. Ảnh: Reuters

Ít giờ trước thông báo của Bộ Y tế Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Phong trào Hezbollah tại các khu vực phía Đông, phía Nam và phía Bắc Lebanon. Đợt tập kích mới nhất tiến hành hồi tối qua, nhắm mục tiêu là một kho vũ khí của Hezbollah ở khu vực Nabatieh. IDF cáo buộc Hezbollah tiếp tục thực hiện các nỗ lực khôi phục năng lực quân sự trên toàn lãnh thổ Lebanon, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cuối năm ngoái giữa Israel và Lebanon.

Trong khi đó tại dải Gaza, quân đội Israel tiếp tục bị cáo buộc cản trở hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo, khiến cho tình hình thiếu đói tại Gaza ngày càng trầm trọng hơn. Hôm qua, hơn 40 tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đang hoạt động tại Gaza, đã công bố một bức tâm thư, trong đó cảnh báo tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng xấu đi do biện pháp hạn chế hàng cứu trợ của chính quyền Israel. Trước đó, truyền thông Israel dẫn lời nhiều quan chức nước này khẳng định Israel quyết định hạn chế hoạt động đưa hàng cứu trợ vào Gaza, nhằm đáp trả việc Phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cụ thể là chưa trao trả đủ số thi thể con tin đã chết cho phía Israel theo cam kết.

Liên quan nỗ lực quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn Gaza, chiều qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Israel và có cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Ông Rubio là quan chức cấp cao thứ 4 của Mỹ đến Israel trong tuần này với cùng sứ mệnh thúc đẩy lệnh ngừng bắn Gaza đạt được tại Ai Cập hồi đầu tháng 10 nhờ sự bảo trợ của Mỹ cùng hai quốc gia Arab. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và hai Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, cũng bay tới Israel để thảo luận với giới chức nước này về các nội dung liên quan sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Nguồn vov.vn