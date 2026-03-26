Kết nối, quảng bá văn hoá, di sản lịch sử và du lịch

Chiều 26/3, tại Trung tâm Hội nghị FLC Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hoá, di sản lịch sử và du lịch”, với sự tham dự của hơn 140 đại biểu đến từ 54 cơ quan, đơn vị trên cả nước.

VTV8 và Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao thoả thuận hợp tác truyền thông.

Dự hội thảo có đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông trên cả nước. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc VTV8 nhấn mạnh, văn hoá, di sản và lịch sử được ví như “mỏ vàng” của du lịch, nhưng để biến tiềm năng thành giá trị thực, cần một hệ thống truyền thông đủ mạnh, đủ chuyên nghiệp và có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên. Đây cũng là lý do VTV8 lựa chọn định hướng phát triển trở thành kênh chuyên biệt về văn hoá - di sản - lịch sử và du lịch từ năm 2026.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung quảng bá văn hoá Việt Nam theo hướng hiện đại, gần gũi với công chúng.

Đại diện các địa phương đưa ra những định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới, gắn với khai thác bản sắc văn hoá riêng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc định hình hình ảnh điểm đến.

Một điểm chung được nhiều đại biểu nhắc đến là yêu cầu đổi mới cách làm truyền thông. Thay vì chỉ dừng ở việc đưa tin, giới thiệu, cần chuyển sang kể chuyện, xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, có cảm xúc và tính lan tỏa cao. Việc ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, cùng các định dạng nội dung mới được xem là chìa khóa để tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí truyền thông trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Bình Định trước đây và Gia Lai hiện nay. Đồng chí cho rằng hội thảo có ý nghĩa thiết thực khi đề cập đến cách thức phát huy vai trò của văn hóa, di sản lịch sử đối với việc phát triển du lịch. Đồng thời mong rằng, thời gian tới, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp hỗ trợ địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phần tọa đàm với chủ đề “Truyền thông phát huy giá trị di sản” đã mở ra nhiều góc nhìn đa chiều. Các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp cùng phân tích những “điểm nghẽn” trong công tác quảng bá hiện nay, từ sự thiếu đồng bộ trong thông tin đến việc chưa tận dụng hết lợi thế của các nền tảng truyền thông hiện đại.

Từ đó, đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông và doanh nghiệp để hình thành các chiến dịch truyền thông quy mô, có sức lan tỏa rộng; hướng tới mục tiêu chung là làm sao để các giá trị văn hoá không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, mà còn trở thành sản phẩm truyền thông hấp dẫn, góp phần thu hút khách du lịch và tạo ra giá trị kinh tế.

Diễn ra trong bối cảnh ngành truyền thông đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đa nền tảng, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, mà còn mở ra không gian kết nối giữa các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm những giải pháp quảng bá hiệu quả các giá trị văn hoá Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết hợp tác giữa VTV8 với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Báo và Phát thanh, truyền hình địa phương cùng các đối tác truyền thông, doanh nghiệp.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác truyền thông, VTV8 và các cơ quan, đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc xây dựng kế hoạch truyền thông theo từng giai đoạn, từng sự kiện; phối hợp tổ chức, quảng bá các hoạt động lớn của địa phương; đồng thời sản xuất các chương trình, phóng sự, chuyên đề truyền hình phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Các bên cam kết trao đổi thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền; đồng thời tạo điều kiện sử dụng kho tư liệu có bản quyền về văn hóa, lịch sử, di sản và du lịch. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng nội dung, tạo nên những sản phẩm truyền thông có chiều sâu và tính lan tỏa cao .

Bên cạnh đó, VTV8 sẽ ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên hệ thống kênh và nền tảng số do đơn vị quản lý, góp phần mở rộng độ phủ thông tin, đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với công chúng cả nước. Các cơ quan báo chí địa phương chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tác nghiệp, hỗ trợ kiểm chứng và định hướng dư luận.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra hướng đi mới trong xây dựng hệ sinh thái truyền thông liên kết quảng bá văn hoá, di sản, lịch sử và du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị Việt ra khu vực và thế giới.

