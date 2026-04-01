Khai mạc Giải Bóng chuyền truyền thống Tây Thiên năm 2026

Sáng 1/4, tại Trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền truyền thống Tây Thiên năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải Bóng chuyền truyền thống Tây Thiên năm 2026.

Giải Bóng chuyền truyền thống Tây Thiên năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ 1 - 2/4, quy tụ 9 đội bóng với sự tham gia của 120 vận động viên đến từ các địa phương và đơn vị như: Vĩnh Hưng, Tam Đảo, Lạc Sơn, Hợp Lý, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thống Nhất, Hoàng An và Trường Đại học Hùng Vương.

Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao sôi nổi mà còn mang ý nghĩa lớn về văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời quảng bá khu danh thắng Tây Thiên gắn với phát triển du lịch địa phương.

Giải cũng là dịp giao lưu, học hỏi giữa các vận động viên, các địa phương, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và góp phần vào thành công của Lễ hội Tây Thiên năm 2026.

Đặng Thưởng - Mạnh Khiêm