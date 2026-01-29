Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Chiều 29/1, tại phường Việt Trì, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đã tổ chức lễ khai trương cơ sở khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thị giác của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận.Khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đầu tư hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với định hướng xây dựng một cơ sở y tế chuyên sâu - hiện đại - nhân văn, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm với người bệnh.

Đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai kỹ thuật SMILE - phương pháp điều trị tật khúc xạ tiên tiến, ít xâm lấn, độ chính xác cao và được áp dụng rộng rãi tại các trung tâm nhãn khoa lớn trong và ngoài nước.

Khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ phát biểu tại lễ khai trương.

Ngoài ra, Bệnh viện đang triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa, bao gồm khám và điều trị toàn diện các bệnh lý chuyên khoa mắt; ứng dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại như đo khúc xạ, đo thị lực, chụp OCT, soi đáy mắt, siêu âm nhãn cầu...

Đặc biệt, kỹ thuật phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến, giúp phục hồi thị lực nhanh chóng, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Song song với đó, hệ thống các phòng chức năng được đầu tư, thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn vô khuẩn, hiện đại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, đồng thời tạo môi trường khám, điều trị an toàn, tiện nghi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện giới thiệu hệ thống thống máy móc, trang thiết bị trang thiết bị y khoa hiện đại theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Lễ khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành y tế tỉnh Phú Thọ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho Nhân dân.

Ngay sau lễ khai trương, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đã tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý chuyên khoa mắt và nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cho người bệnh.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Chăm sóc sức khỏe Bệnh viện Bộ y tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5 tư thế yoga giúp giảm rụng tóc trong mùa đông

5 tư thế yoga giúp giảm rụng tóc trong mùa đông
2026-01-30 15:17:00

Thời tiết lạnh, khô hanh của mùa đông có thể khiến tóc yếu, dễ gãy rụng hơn. Một số tư thế yoga đơn giản nhưng tập đúng cách có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn da đầu, giảm căng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long