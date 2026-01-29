Khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Chiều 29/1, tại phường Việt Trì, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đã tổ chức lễ khai trương cơ sở khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thị giác của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đầu tư hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với định hướng xây dựng một cơ sở y tế chuyên sâu - hiện đại - nhân văn, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm với người bệnh.

Đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai kỹ thuật SMILE - phương pháp điều trị tật khúc xạ tiên tiến, ít xâm lấn, độ chính xác cao và được áp dụng rộng rãi tại các trung tâm nhãn khoa lớn trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ phát biểu tại lễ khai trương.

Ngoài ra, Bệnh viện đang triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa, bao gồm khám và điều trị toàn diện các bệnh lý chuyên khoa mắt; ứng dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại như đo khúc xạ, đo thị lực, chụp OCT, soi đáy mắt, siêu âm nhãn cầu...

Đặc biệt, kỹ thuật phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến, giúp phục hồi thị lực nhanh chóng, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Song song với đó, hệ thống các phòng chức năng được đầu tư, thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn vô khuẩn, hiện đại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, đồng thời tạo môi trường khám, điều trị an toàn, tiện nghi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện giới thiệu hệ thống thống máy móc, trang thiết bị trang thiết bị y khoa hiện đại theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Lễ khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành y tế tỉnh Phú Thọ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho Nhân dân.

Ngay sau lễ khai trương, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Phú Thọ đã tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý chuyên khoa mắt và nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cho người bệnh.

Đức Anh