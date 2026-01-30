Trẻ sơ sinh ngủ ngáy, khò khè khi nào là bình thường, khi nào là bệnh lý?

Hệ hô hấp của trẻ trong những tháng đầu đời còn non nớt, đường thở hẹp, niêm mạc mũi dễ phù nề nên khi không khí đi qua có thể tạo ra âm thanh khò khè hoặc tiếng ngáy nhẹ. Vậy trẻ sơ sinh ngủ ngáy, khò khè khi nào là bình thường, khi nào là bệnh lý?

Ngủ ngáy sinh lý

Các yếu tố sinh lý thường gặp gây ngủ ngáy ở trẻ sơ sinh gồm:

Đường mũi của trẻ còn nhỏ, chưa phát triển hoàn thiện.

Trẻ có nhiều dịch nhầy trong mũi họng.

Tư thế ngủ chưa phù hợp.

Không khí khô hoặc lạnh.

Trong các trường hợp này, tiếng ngáy của trẻ thường nhẹ, không liên tục, trẻ vẫn bú tốt, ngủ sâu, tăng cân đều và không có dấu hiệu khó thở.

Nếu trẻ ngáy nhẹ, không liên tục, trẻ vẫn bú tốt, ngủ sâu, tăng cân đều và không có dấu hiệu khó thở là trẻ ngủ ngáy sinh lý, cha mẹ không phải lo ngại.

Ngủ ngáy bệnh lý

Nếu trẻ sơ sinh ngủ ngáy kéo dài, kèm theo các biểu hiện bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe, cha mẹ cần chú ý như:

Viêm mũi họng hoặc nghẹt mũi:

Trẻ sơ sinh rất dễ bị nghẹt mũi do virus, vi khuẩn, thay đổi thời tiết, không khí khô, nhiều bụi. Khi mũi bị nghẹt, luồng khí đi qua hẹp lại nên trẻ phát ra tiếng ngáy rõ khi ngủ. Ngoài ra, trẻ cũng sẽ có biểu hiện: khó bú, thở khò khè, ngủ không sâu, quấy khóc,...

Phì đại VA hoặc amidan bẩm sinh:

Mặc dù hiện tượng này hiếm gặp ở trẻ sơ sinh nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra với một số bé. Chính bất thường này sẽ cản trở luồng không khí, gây ngáy to và kéo dài. Trẻ bị phì đại VA hoặc amidan thường ngủ không yên, dễ giật mình, thở bằng miệng khi ngủ,...

Dị tật bẩm sinh: Cổ họng hẹp, cuống lưỡi to, cuống họng dài.

Giảm trương lực cơ trong cổ họng và lưỡi gặp trong bệnh nhược cơ.

Trẻ sơ sinh thừa cân béo phì (đái tháo đường sơ sinh): Có nguy cơ tích lũy mô mỡ ở vùng hầu họng, khiến cho mô họng quá lớn, làm hẹp khoảng không giữa vùng hầu họng và thanh quản và gây ra tiếng ngáy.

Trong trường hợp trẻ ngủ ngáy bệnh lý, nếu không được điều trị sớm có thể khiến trẻ bị:

Giảm chất lượng giấc ngủ: Trẻ ngủ không sâu, dễ giật mình, quấy khóc, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí não.

Nguy cơ thiếu oxy nhẹ: Nếu ngủ ngáy đi kèm khó thở có thể làm lượng oxy cung cấp cho cơ thể trẻ bị giảm nhẹ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ.

Tăng nguy cơ biến chứng hô hấp: Nếu nguyên nhân ngủ ngáy là viêm nhiễm nhưng không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, lan xuống đường hô hấp dưới.

Dấu hiệu trẻ cần đi khám bác sĩ ngay lập tức

Khi phát hiện trẻ sơ sinh thở khò khè kéo dài hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường hãy đưa trẻ đến bác sĩ để được kiểm tra và hướng dẫn về phương pháp điều trị phù hợp. Trong quá trình chăm sóc tại nhà, nếu trẻ tỏ ra những dấu hiệu nặng hơn hoặc tình trạng thở khò khè kéo dài, mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để tái khám ngay.

Đặc biệt, trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu sau đây: