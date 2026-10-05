Khám cho 270 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ngày 5/10, tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình diễn ra chương trình khám, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Có 270 bệnh nhi được khám, sàng lọc, tư vấn để xác định các trường hợp có chỉ định hội chẩn, phẫu thuật.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân khuyết tật tại chương trình.

Chương trình do Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và các đơn vị, bệnh viện tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cải thiện sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đối tượng được khám là trẻ từ 0-18 tuổi mắc các dạng khuyết tật, dị tật như: Sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng mũi, rách mép; khuyết tật tứ chi, khó khăn đi lại, thừa ngón, xơ hóa cơ Delta, trật khớp háng bẩm sinh, biến dạng tay, chân, ngoẹo cổ, cột sống; di chứng sau bỏng, sẹo xấu làm biến dạng các bộ phận cơ thể.

Quang cảnh buổi khám cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng khám cho trẻ mắc các khuyết tật về mắt như lác, sụp mi, đục thủy tinh thể; khuyết tật tai, gồm biến dạng hình thể, đau tai do viêm các bộ phận bên trong, khiếm thính; các khuyết tật đường sinh dục, hậu môn như lỗ tiểu lệch cao, lệch thấp, thoát vị bẹn, thoát vị rốn, nước màng tinh hoàn, ẩn tinh hoàn, không lỗ hậu môn, phình đại tràng.

Ngoài ra còn có các trường hợp u bướu lành tính, dị dạng lồng ngực, lõm ngực, không bao gồm bệnh tim bẩm sinh.

Tham gia hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và phẫu thuật có các chuyên gia đến từ các bệnh viên tuyến đầu như: Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương, Hữu nghị Việt Tiệp cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Sau khi khám, các bệnh nhi có chỉ định được hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Hoạt động khám, hội chẩn và phẫu thuật được triển khai từ ngày 5-9/10. Các chuyên gia, bác sĩ phối hợp trực tiếp thăm khám, tư vấn và thực hiện phẫu thuật cho các trường hợp đủ điều kiện.

Ban tổ chức chương trình và đơn vị đồng hành trao quà động viên các trẻ khuyết tật.

Dịp này, Ban tổ chức và đơn vị đồng hành trao quà động viên các trẻ khuyết tật trong danh sách có chỉ định phẫu thuật và hội chẩn, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình.

Thông qua chương trình, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn sâu, tạo thêm cơ hội điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hồng Duyên