Khám sức khỏe định kỳ - “chìa khóa” phát hiện sớm bệnh tật

Không ít người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ được xem là giải pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mới đây, tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, các bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp người bệnh nam giới 53 tuổi đến khám với biểu hiện nuốt vướng, khó chịu vùng thượng vị kéo dài. Qua nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị nấm thực quản, viêm dạ dày và đặc biệt có khối tổn thương thực quản nghi ngờ ung thư. Ngay sau đó, người bệnh được sinh thiết để xác định bản chất tổn thương, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

BSCKI Cao Tiến Dũng - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn - người trực tiếp thăm khám cho người bệnh trên chia sẻ: Với trường hợp này, nếu người bệnh chủ quan, tiếp tục bỏ qua các dấu hiệu bất thường thì bệnh có thể tiến triển nặng hơn, làm giảm hiệu quả điều trị và ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng sức khỏe. Đây cũng là lời cảnh báo đối với nhiều người dân khi các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư thực quản ở giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm, rất khó nhận biết bằng các triệu chứng thông thường. Chỉ thông qua thăm khám, nội soi và các kỹ thuật cận lâm sàng mới có thể phát hiện sớm để điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Trung tâm y tế khu vực Tân Sơn thăm khám sức khoẻ cho người dân.

Không chỉ riêng trường hợp trên, thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy ngày càng có nhiều bệnh lý tim mạch, ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi mạn tính... được phát hiện trong các đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc. Điều đó cho thấy khám sức khỏe không chỉ giúp phát hiện bệnh khi chưa có triệu chứng, mà còn giúp đánh giá các yếu tố nguy cơ, từ đó tư vấn thay đổi lối sống, phòng ngừa bệnh tật ngay từ sớm.

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành Y tế tỉnh đang từng bước mở rộng độ bao phủ của hoạt động khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe toàn dân. 5 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện gần 3 triệu lượt khám bệnh. Trong đó, có hàng trăm nghìn lượt khám tại các bệnh viện, trung tâm y tế và gần 457 nghìn lượt khám tại các phòng khám đa khoa.

Đáng chú ý, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe đạt khoảng 60%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh ngành Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại tuyến khu vực đã giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, giảm chi phí và thời gian đi lại.

Siêu âm kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh tại Trung tâm y tế khu vực Tam Dương.

Thời gian tới, hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sẽ được tổ chức rộng khắp ở các trạm y tế, trung tâm y tế khu vực, bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu không chỉ phát hiện sớm bệnh tật mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe, quản lý sức khỏe người dân theo từng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lợi ích lớn nhất của khám sức khỏe định kỳ là phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Đối với các bệnh ung thư, nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu, khả năng điều trị thành công có thể đạt rất cao. Tương tự, các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu nếu được phát hiện sớm sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe, hạn chế biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy thận.

Không chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khỏe, khám định kỳ còn giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị. Một bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu thường có chi phí điều trị thấp hơn nhiều so với khi bệnh đã diễn biến nặng. Đồng thời, người bệnh cũng giảm được thời gian nằm viện, sớm trở lại lao động, sinh hoạt bình thường, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi ở phường Phú Thọ) chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ chỉ khi nào có bệnh mới cần đi khám. Tuy nhiên, sau nhiều lần tham gia khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện huyết áp và đường huyết ở mức cao, nên tư vấn cho tôi điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Nhờ vậy sức khỏe hiện ổn định, không để bệnh tiến triển nặng”.

Để mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe toàn dân đạt hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế, mỗi người dân cần thay đổi nhận thức, chủ động khám sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ, không chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Việc phát hiện bệnh sớm không chỉ mở ra cơ hội điều trị hiệu quả mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.

Hồng Nhung