Khói thuốc lá điện tử - Hồi chuông cảnh báo trong giới trẻ

Cuối tháng 8/2025, Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tiếp nhận một nữ sinh B.T.T.T. (16 tuổi) ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ đang học tại một trường Phổ thông DTNT THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người, khó nói, kèm theo biểu hiện kích thích. Sau khi chụp cộng hưởng từ và khai thác tiền sử, các bác sĩ kết luận cô nữ sinh bị tổn thương não do nhiễm độc hóa chất từ khói thuốc lá điện tử.

Hiểm họa vô hình từ “những làn khói thuốc”

Qua khai thác tiền sử bệnh lý, B.T.T.T cho biết dù em chưa bao giờ trực tiếp hút. Nhưng trong phòng nội trú của em, có tới 10-11 bạn thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử, thêm cả khách đến chơi cũng mang theo. Việc hít phải khói thuốc trong môi trường kín kéo dài đã trở thành “sát thủ thầm lặng”. BSCK II Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cho biết: Chúng tôi đã áp dụng những phác đồ và thuốc điều trị tốt nhất. Song tổn thương não do thuốc lá điện tử để lại rất khó phục hồi. Quá trình phục hồi của bệnh nhân sẽ kéo dài và khó có thể trở lại bình thường.

BSCK II Tạ Huy Kiên Trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình trao đổi, chia sẻ với phóng viên về những nguy cơ, tác hại của thuốc lá điện tử

Theo bác sĩ Kiên, dung dịch trong thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc như nicotine, formaldehyde, kim loại nặng, propylene glycol, glycerin cùng hàng trăm loại hương liệu nhân tạo. Dưới tác động nhiệt, chúng tiếp tục biến đổi thành hơn 2.000 hợp chất khác. Trong đó có nhiều chất cực độc đối với hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp. Đáng lo ngại, một số sản phẩm trôi nổi còn bị pha trộn ma túy tổng hợp như ketamine, methamphetamine, gây ngộ độc cấp tính, tổn thương não không thể hồi phục, thậm chí tử vong...

Theo ghi nhận, từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã tiếp nhận 5 ca tổn thương não do ngộ độc hóa chất từ thuốc lá điện tử. Năm 2024, con số này là 6-7 ca, trong đó có cả bệnh nhân chỉ hít khói thụ động. Trường hợp nhỏ tuổi nhất là bé 6 tuổi bị tổn thương não vì hít phải khói thuốc từ bố mẹ. Đau lòng hơn, một bé trai 2 tuổi từng phải nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử do người lớn bất cẩn để trong tầm với. Dù được cứu sống, não bộ của bé đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Lực lượng Công an phường Hòa Bình phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán gần 1.300 máy hút, tinh dầu, linh kiện sử dụng cho thuốc lá điện tử

Trên thực tế, thời gian qua tình trạng hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang có xu hướng gia tăng. Đáng nói, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp là học sinh bị phát hiện có sử dụng thuốc lá điện tử. Thậm chí, có học sinh mới lớp 2, đã từng sử dụng thuốc lá điện tử. Điển hình như em Bùi T.T. (SN 2012) ở xã Lạc Lương bắt chước bố, lén dùng thử rồi dần dính vào thói quen này.

Hồi chuông cảnh báo

Không chỉ gây hại cho sức khỏe, mà theo Thượng tá Võ Quang Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh: Thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng ma túy. Thực tế, trong quá trình đấu tranh với tội phạm về ma túy, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều lọ tinh dầu chứa cần sa tổng hợp, CDB dùng cho thuốc lá điện tử. Điển hình, như việc lực lượng chức năng từng phát hiện Nguyễn Duy Cường (trú tại phường Hòa Bình) tàng trữ 2 lọ dung dịch chứa tinh dầu cần sa. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Lâm Đức Anh với tang vật thu giữ là hơn 600ml dung dịch chứa ma túy tổng hợp được dùng cho thuốc lá điện tử.

Số tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ của các đối tượng Đỗ Công Hùng và Lương Ngọc Anh

Mới đây nhất, ngày 28/8 vừa qua các cơ quan chức năng Công an tỉnh đã khởi tố Đỗ Công Hùng và Lương Ngọc Anh trú tại phường Hòa Bình về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng Công an đã thu giữ gần 1.300 đơn vị hàng hóa gồm máy hút, tinh dầu, linh kiện sử dụng cho thuốc lá điện tử, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Máy hút, tinh dầu, linh kiện sử dụng cho thuốc lá điện tử chủ yếu được bán thông qua mạng xã hội và bán cho những người trẻ sử dụng

Từ những câu chuyện trên, có thể thấy hậu quả của việc sử dụng thuốc lá điện tử một cách chủ động hay thụ động đều có những tác động, hiểm họa vô cùng nghiêm trọng. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe của chính người dùng mà còn đe dọa trực tiếp đến bạn bè, người thân xung quanh. Theo Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình thì: Dù ngành y tế, nhà trường và lực lượng chức năng đã nỗ lực tuyên truyền, kiểm soát. Nhưng trên thực tế cho thấy mức độ nhận thức của phụ huynh, giáo viên và học sinh vẫn còn chưa cao. Trong khi đó, các sản phẩm thuốc lá điện tử ngày càng đa dạng, ngụy trang tinh vi, len lỏi tới tận học đường...

Việc phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết nói không với thuốc lá điện tử cần được coi là trách nhiệm chung để bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Mạnh Hùng