Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các nhóm đối tượng “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

Như Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã đưa tin, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã huy động lực lượng, đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng đã bị tạm giữ trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lâm Tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Cường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Công Sinh.

Cụ thể, các đối tượng gồm:

Lý Văn Hai (SN 1975), trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa.

Nguyễn Văn Thức (SN 1973), trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn - người điều hành hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Lý Công Sinh (SN 1960), trú tại tổ dân phố Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc.

Nguyễn Thị Điệp (SN 1986), trú tại khu đô thị TMS, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn.

Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985), trú tại phường Xuân Hòa, Phó Giám đốc - người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Hưng.

Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa, kế toán Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc.

Đàm Duy Khanh (SN 1989), trú tại thôn Hệ, xã Vĩnh An, Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.

Nguyễn Thị Hằng (SN 1984), trú tại khu 4 Đoài, xã Yên Lạc, kế toán Công ty cổ phần Cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.

Bùi Thị Thì (SN 1974), trú tại xã Tề Lỗ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy.

Riêng đối tượng Bùi Thị Sang, trú tại tổ 12, phường Xuân Hoà, kế toán Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc (đối tượng bị tạm giữ hình sự trước đó), Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 9 bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cũng trong ngày 31/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước, gồm: Hoàng Văn Thiện (SN 1985), trú tại xã Vĩnh Phú (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên, nay là công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên). Nguyễn Lâm Tới (SN 1978), trú tại tổ dân phố Đậu, phường Vĩnh Phúc (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên, nay là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch). Lưu Văn Cường (SN 1986), trú tại tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do). Lưu Tiến Chung (SN 1978), trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa). Hoàng Chí Thanh (SN 1970), trú tại Đồng Giang, xã Bình Tuyền (thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, SN 1984, trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Tuyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đói với Lưu Tiến Chung.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh xác định nhóm đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Huy Thắng