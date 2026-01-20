Kiểm tra an toàn thực phẩm tại xã Yên Lạc

{title}
Sáng 20/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 gồm đại diện các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công an tỉnh đã có kiểm tra và làm việc tại xã Yên Lạc.
Đại diện lãnh đạo xã Yên Lạc báo cáo với đoàn công tác.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) xã Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, do đó chưa ghi nhận vụ ngộ độc nào xảy ra. Tuy nhiên, do lực lượng cán bộ mỏng so với quy mô địa bàn quản lý, xã gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm.
Tại buổi làm việc, xã kiến nghị Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, người bán hàng, bếp ăn trường học trên địa bàn xã quản lý, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác đảm bảo ATTP.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất miến tại xã Yên Lạc.
Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị xã siết chặt quản lý hồ sơ và quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán, lễ hội. Sớm thành lập Đội điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trọng điểm là các lĩnh vực thuộc nông nghiệp, công thương, y tế... theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
Đối với những kiến nghị của xã, đoàn ghi nhận và tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét giải quyết.
Lê Dũng
