Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã Yên Kỳ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 30/3, HĐND xã Yên Kỳ khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, cử tri đã bầu 20 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo cơ cấu, số lượng theo quy định.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND xã nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Phùng Tuấn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Yên Kỳ đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2025; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND xã; chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND xã năm 2026.

Đăng Khoa