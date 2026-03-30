Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Yên Lạc nhiệm kỳ 2026 - 2031: Kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương

Sáng 30/3, HĐND xã Yên Lạc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã theo quy định.

Các đại biểu nhận Giấy chứng nhận và phù hiệu đại biểu HĐND xã Yên Lạc khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra dân chủ, đúng luật; cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao; bầu đủ 23 đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lại Hữu Tuyển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Đảng uỷ xã Yên Lạc tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Đảng uỷ xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND xã Yên Lạc nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, lãnh đạo HĐND và UBND xã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã và khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND xã; tăng cường giám sát các nghị quyết, bảo đảm các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Thường trực HĐND xã đã họp phiên thứ Nhất phê chuẩn các chức danh Phó trưởng các ban và thành viên các ban của HĐND xã; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua dự thảo Nghị quyết quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách xã năm 2025; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026.

Thúy Hường