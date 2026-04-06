Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng phát triển kinh tế hai con số và hoàn thiện thể chế

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng. Bên lề phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào công tác nhân sự, hoàn thiện thể chế và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số – trọng tâm của nhiệm kỳ mới

Chia sẻ bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ bày tỏ: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng, đặc biệt là sự gửi gắm của cử tri và nhân dân đối với các đại biểu Quốc hội.

Tại cuộc bầu cử vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã lựa chọn được 500 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước tham gia cơ quan dân cử. Đây là đội ngũ được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt là các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết là công tác nhân sự, trong đó Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Đảng và Nhà nước theo quy định. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương trọng trách lãnh đạo, điều hành đất nước trong giai đoạn mới. Các đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tích cực tham gia, bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác lập pháp, xem xét, thông qua các dự án luật và nghị quyết quan trọng. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, mặc dù thời gian kỳ họp không dài, với tổng cộng 11 ngày làm việc, nhưng khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu.

Đặc biệt, trong phát biểu khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ này, đó là: Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và công tác giám sát. Đây là những nhiệm vụ quan trọng và căn cơ, quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội.

"Với trách nhiệm và tâm huyết của mình, cùng với kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương và bản thân tôi đang bước vào nhiệm kỳ thứ hai tham gia Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác xây dựng pháp luật được đặt ra đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội với vai trò, đại diện cho cử tri sẽ có tiếng nói quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong bối cảnh, giai đoạn hiện nay", đại biểu Đặng Bích Ngọc nói.

Theo đại biểu này, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chỉ ra nhiều vấn đề, một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội chính là thể chế. Vì vậy, Quốc hội khóa XVI đặt ra mục tiêu quan trọng là phải tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả.

Đại biểu tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, trách nhiệm của Quốc hội, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và các cơ quan liên quan, chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chia sẻ bên lề khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nếu công tác hoàn thiện thể chế được thực hiện tốt, đây sẽ là điều kiện quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trong đó, mục tiêu phát triển kinh tế hai con số là một trong những trọng tâm của Đại hội XIV của Đảng. Quốc hội là cơ quan xây dựng thể chế, sẽ cùng với Chính phủ phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV.

Đại biểu này cho biết, bản thân sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời lắng nghe ý kiến từ cử tri, nhân dân và các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, các đại biểu Quốc hội và các đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tổng hợp, và có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đúng nhất, trúng nhất.

“Theo tinh thần phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư, các đại biểu Quốc hội sẽ tăng cường công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để Quốc hội khóa XVI thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, bà Đặng Bích Ngọc bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, đáp ứng mong muốn của cử tri

Sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo trong Quốc hội. Theo Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm kỳ mới.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, có vai trò quyết định đến chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các vị trí lãnh đạo không chỉ trực tiếp điều hành hoạt động của Quốc hội mà còn định hướng, dẫn dắt quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Trong bối cảnh nhiệm kỳ mới với nhiều yêu cầu, thách thức đặt ra, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động, việc lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm là yếu tố then chốt.

Trong bài phát biểu sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, việc thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp này rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

So với các nhiệm kỳ trước, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự lần này được thực hiện rất chu đáo, bài bản. Quy trình giới thiệu, thảo luận và lựa chọn nhân sự có nhiều điểm đổi mới theo hướng tinh gọn hơn, vừa bảo đảm chất lượng, dân chủ và đúng quy định. Các đoàn đại biểu Quốc hội vẫn có đủ thời gian để thảo luận kỹ lưỡng, đồng thời việc tổ chức thực hiện được rút gọn, nâng cao hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay.

Việc rút ngắn thời gian tổ chức kỳ họp và triển khai sớm ngay từ đầu tháng 4 cũng thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế-xã hội và hoàn thiện thể chế.

Một điểm đáng chú ý là kỳ họp thứ nhất lần này không chỉ tập trung vào công tác nhân sự mà còn xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã thảo luận các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia... Đây là những nội dung trước đây thường được xem xét ở các kỳ họp sau. Điều này cho thấy, Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, linh hoạt, gắn công tác tổ chức bộ máy với yêu cầu phát triển đất nước.

Liên quan đến phát biểu của Tổng Bí thư về yêu cầu hoàn thiện pháp luật và tái cấu trúc hệ thống pháp luật, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng đây là định hướng rất quan trọng, đồng thời cũng đặt ra nhiều áp lực đối với các đại biểu Quốc hội. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hệ thống pháp luật không chỉ cần phù hợp với thực tiễn trong nước mà còn phải tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Trong xu thế đổi mới, đặt ra nhiều yêu cầu cao về bản lĩnh, năng động, trách nhiệm đối với đại biểu Quốc hội. Vì thế, mỗi đại biểu Quốc hội phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, đặc biệt là năng lực phản biện và tư duy đổi mới; phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mong muốn của cử tri dành cho các đại biểu Quốc hội.

Nhiệm kỳ mới mở ra cơ hội thúc đẩy hoàn thiện thể chế và tăng trưởng kinh tế hai con số

Là đại biểu lần đầu ứng cử và trúng cử vào Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, ông có tâm trạng xúc động khi được tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Quốc hội trong giai đoạn mới.

Sau khi nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại phiên khai mạc, đại biểu Chu Mạnh Hùng cho biết, có rất nhiều định hướng lớn được đặt ra cho hoạt động của Quốc hội. Trong đó, có 4 nhiệm vụ lớn, đầu tiên là yêu cầu hoàn thiện thể chế và coi thể chế vừa là nền tảng, vừa là động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc phát triển quan trọng như 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao đối với hệ thống pháp luật. Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế càng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình hoàn thiện thể chế, đại biểu Chu Mạnh Hùng cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/5/2025. Mô hình này nhằm tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn, tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương sẽ giúp các địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong quyết sách các vấn đề địa phương, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển chung.

Bày tỏ kỳ vọng về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, đại biểu Chu Mạnh Hùng chia sẻ: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI là kỳ họp mở đầu cho cả nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tại kỳ họp này sẽ quyết định nhiều nội dung lớn, từ công tác nhân sự cấp cao đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi một nhiệm kỳ, những quyết sách tại kỳ họp này còn có ý nghĩa định hướng lâu dài, hướng tới các mục tiêu phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn hướng tới 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

"Cá nhân tôi cũng như nhiều đại biểu khác đều có nhiều cảm xúc và kỳ vọng. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, chúng tôi tin tưởng rằng, những định hướng Đảng và Nhà nước đặt ra cho sự phát triển của đất nước cũng như phát biểu của Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho Quốc hội, kết quả kỳ họp thứ nhất sẽ tạo tiền đề để các kỳ họp sau Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt định hướng phát triển đất nước sẽ tạo nền tảng thông qua các kỳ họp Quốc hội", đại biểu Chu Mạnh Hùng bày tỏ.

Theo nhandan.vn