“Lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, thời gian qua, hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, duy trì giám sát dịch tễ thường xuyên, liên tục tại tất cả các tuyến để phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh. Những nỗ lực bền bỉ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của đội ngũ cán bộ y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát hiệu quả các loại bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch lớn, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Tiên Cát tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho gần các em học sinh.

Trên mặt trận phòng, chống bệnh truyền nhiễm, công tác giám sát dịch tễ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, giúp thu thập và phân tích thông tin kịp thời, đúng quy định. Các ca bệnh truyền nhiễm lưu hành như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm mùa hay thủy đậu... đều được điều tra dịch tễ đầy đủ, khoanh vùng và xử lý dứt điểm, không để lan rộng trong cộng đồng.

Kết quả cụ thể trong năm 2025 cho thấy số ca mắc nhiều loại bệnh đã giảm đáng kể so với năm 2024. Điển hình như dịch COVID-19 ghi nhận 614 ca mắc, giảm 144 ca và không có trường hợp tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết Dengue cũng giảm mạnh với 233 ca mắc (giảm 145 ca) và số ổ dịch phát hiện cũng giảm từ 84 xuống còn 59 ổ. Đối với bệnh sởi, ngành y tế đã triển khai hai đợt chiến dịch tiêm vắc xin đạt tỷ lệ 96%, kịp thời xử lý ổ dịch tại xã Pà Cò để giữ vững mức độ nguy cơ thấp trên toàn tỉnh. Đặc biệt, công tác phòng chống bệnh dại được triển khai với hơn 16.300 người phơi nhiễm được tiêm vắc xin, đảm bảo không ghi nhận ca tử vong nào.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính vào ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới đã hoàn thành loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, cho thấy sự quyết liệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khám sàng lọc miễn phí bệnh lý bàn chân bẹt tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Song song với việc ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm “đến nhanh đi nhanh”, ngành Y tế Đất Tổ còn tập trung nguồn lực để đối phó với các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng. Hoạt động khám sàng lọc được mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân tại các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau sáp nhập.

Số liệu thống kê cho thấy nỗ lực “mưa dầm thấm lâu” trong công tác quản lý bệnh không lây nhiễm đã mang lại những kết quả thực chất. Tổng số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện trên toàn địa bàn là 236.681 người, trong đó tỷ lệ quản lý, điều trị đạt 67,3%. Công tác phòng chống đái tháo đường cũng ghi nhận những bước tiến dài khi tỷ lệ bệnh nhân được quản lý, điều trị đạt tới 93,9% trên tổng số hơn 85.000 người được phát hiện.

Tại khu vực Vĩnh Phúc và Hòa Bình, việc khám sàng lọc ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung, đã giúp hàng chục nghìn phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế dự phòng hiện đại. Bên cạnh đó, các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản cũng được giám sát chặt chẽ thông qua các bộ câu hỏi sàng lọc và hoạt động thăm khám tại cơ sở y tế.

Để có được những kết quả này, ngành Y tế đã tổ chức 73 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở và triển khai hàng nghìn sản phẩm truyền thông đa dạng, từ phát thanh đến video clip, giúp nâng cao nhận thức của người dân một cách rõ rệt.

Sở Y tế tổ chức tập huấn sử dụng A.I cho cán bộ, nhân viên

Trao đổi về định hướng công tác trong thời gian tới, TS.BS. Lê Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Đơn vị sẽ tập trung tham mưu Sở Y tế và UBND tỉnh để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Mục tiêu then chốt là kiện toàn tổ chức mạng lưới dự phòng từ tỉnh đến tận cấp xã, lấy y tế cơ sở làm nền tảng cốt lõi để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các Nghị quyết 20, Nghị quyết 72 của Trung ương và Chương trình hành động số 16 của Tỉnh ủy, hướng tới việc chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Trong giai đoạn mới, y tế dự phòng không chỉ là việc tiêm chủng hay dập dịch mà còn là sự bao phủ toàn diện từ vệ sinh môi trường, y tế trường học đến phòng chống bệnh nghề nghiệp...

Để tấm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng vững chắc, CDC Phú Thọ xác định việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ cấp thiết. Trong đó, việc xây dựng và nâng cấp các phòng xét nghiệm (lab) chẩn đoán kỹ thuật cao sẽ giúp tăng cường khả năng dự báo và phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh mới nổi.

Đồng thời, công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên toàn trung tâm được chú trọng đặc biệt, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn khắt khe trong tình hình mới. Một trong những đòn bẩy quan trọng khác là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám sát bệnh tật, giúp số hóa dữ liệu dịch tễ để phục vụ công tác dự báo một cách chính xác, kịp thời.

Với sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, công tác y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, xứng đáng là niềm tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân.

Lê Hoàng