Lạc Việt kịp thời xử trí nhiều trường hợp bệnh nhi bị bỏng nặng, giảm nguy cơ biến chứng

Chỉ vài giây tiếp xúc với nồi cháo nóng, phích nước hay cốc nước sôi, trẻ nhỏ có thể bị bỏng với diện tích tổn thương rộng và nguy cơ biến chứng cao. Đặc biệt, việc sơ cứu, xử trí ban đầu không đúng cách có thể khiến tổn thương nặng hơn. Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt liên tục tiếp nhận, cấp cứu và điều trị nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng nặng do tai nạn sinh hoạt trong gia đình. Trong đó, có những bệnh nhi còn rất nhỏ, bỏng độ II, diện tích bỏng tương đối rộng, cần được xử trí kịp thời và theo dõi sát để hạn chế biến chứng, giúp trẻ phục hồi tốt hơn.

Trường hợp thứ nhất là một bé gái 8 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ cho bé ngồi chơi trong xe tròn để tranh thủ chuẩn bị bữa cơm. Trong lúc chơi, bé với tay về phía nồi cháo nóng khiến nồi bị đổ. Cháo nóng tràn lên người, gây bỏng tại vùng ngực, bụng và cả hai tay.

Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến gia đình vô cùng hoảng loạn. Sau khi sơ cứu ban đầu, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để được thăm khám và xử trí.

Trường hợp thứ hai là bé trai P.M.K, 10 tháng tuổi. Khi đang ở nhà cùng ông nội, bé vô tình với tay vào phích nước nóng. Phích nước bị đổ, nước nóng tràn xuống khiến hai chân của bé bị bỏng.

Sau tai nạn, gia đình cũng nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Việc trẻ được tiếp cận y tế sớm giúp các bác sĩ có điều kiện đánh giá chính xác diện tích, mức độ tổn thương và triển khai điều trị ngay từ những giờ đầu.

Tại Khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh, các bác sĩ tiến hành thăm khám, đánh giá tổn thương và xác định bé trai P.M.K bị bỏng do nước sôi với diện tích khoảng 11% cơ thể. Trong khi đó, bé gái bị bỏng do cháo nóng, diện tích bỏng khoảng 16% cơ thể. Cả hai trường hợp đều được xác định bỏng độ II.

Với trẻ nhỏ, bỏng diện rộng không chỉ gây tổn thương trực tiếp trên da mà còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề như mất dịch, rối loạn nước – điện giải, đau đớn, nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Vì vậy, việc đánh giá sớm và điều trị đúng hướng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhi.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng triển khai điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau, bù nước – điện giải và bù dịch phù hợp với tình trạng của từng trẻ. Các bệnh nhi được theo dõi sát nhằm phát hiện sớm những bất thường có thể xảy ra trong quá trình điều trị.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe của cả hai bé đã ổn định. Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, trẻ tỉnh táo, chơi ngoan, ăn uống tốt và không còn biểu hiện mất dịch.

Chia sẻ về sự cố xảy ra với con, chị T.T.K - mẹ bé gái cho biết, thời điểm đó chị chỉ nghĩ cho con ngồi chơi trong xe tròn để tranh thủ chuẩn bị bữa cơm. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của gia đình.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ để con tranh thủ chơi, mình nấu cơm. Ai ngờ tai nạn xảy ra nhanh quá. Nhìn con đau tôi rất hối hận, chỉ mong con nhanh khỏe để được về nhà. Tôi mong các gia đình đừng chủ quan như tôi, chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến con phải chịu đau đớn”, mẹ bé chia sẻ.

Câu chuyện của hai bệnh nhi một lần nữa cho thấy nguy cơ bỏng trong sinh hoạt hằng ngày luôn hiện hữu, đặc biệt với trẻ ở độ tuổi bắt đầu biết bò, biết với và khám phá mọi thứ xung quanh.

Theo Bác sĩ nội trú Lê Văn Huỳnh, Khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, khi trẻ không may bị bỏng do nước nóng, cháo nóng hoặc các chất lỏng nóng, việc sơ cứu đúng cách ngay sau tai nạn rất quan trọng.

Cha mẹ và người chăm sóc cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nguồn gây bỏng, sau đó làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch càng sớm càng tốt. Việc làm mát đúng cách có thể giúp hạn chế mức độ tổn thương do nhiệt tiếp tục tác động lên da.

Đặc biệt, không nên sử dụng nước đá hoặc nước quá lạnh để chườm trực tiếp lên vùng bỏng. Cha mẹ cũng tuyệt đối không tự ý bôi kem đánh răng, dầu, mỡ, thuốc lá hoặc các loại thuốc dân gian lên vết bỏng. Những cách xử trí này không giúp vết bỏng nhanh lành mà ngược lại có thể làm tổn thương nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây khó khăn cho bác sĩ khi đánh giá, điều trị.

Sau sơ cứu, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, đặc biệt trong các trường hợp trẻ còn nhỏ, bỏng diện rộng, bỏng sâu hoặc bỏng tại những vị trí quan trọng như mặt, cổ, ngực, bụng, bàn tay, bộ phận sinh dục.

Bỏng ở trẻ nhỏ có thể xảy ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả có thể kéo dài. Chủ động sắp xếp không gian sinh hoạt an toàn, để các vật chứa nước nóng ngoài tầm với của trẻ và luôn có người lớn quan sát khi trẻ chơi là những biện pháp đơn giản giúp giảm nguy cơ tai nạn đáng tiếc trong gia đình.

Khi không may xảy ra bỏng, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế có đủ năng lực cấp cứu và điều trị chuyên môn trong thời gian sớm có ý nghĩa quan trọng. Với kinh nghiệm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng với mức độ và diện tích tổn thương khác nhau, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt luôn chú trọng đánh giá chính xác mức độ bỏng, xử trí tổn thương, chăm sóc vết thương và theo dõi sát diễn biến, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng và hỗ trợ quá trình hồi phục của trẻ.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)