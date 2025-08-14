Lai Châu phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững

Tỉnh Lai Châu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, nâng giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống nông thôn.

Những năm qua, tỉnh Lai Châu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, gắn với chuỗi giá trị, vừa nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, vừa tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống người dân. Đây được coi là giải pháp then chốt để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách trọng điểm để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó có Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về phát triển rừng bền vững.

Chuyển đổi từ canh tác cây lương thực sang trồng dứa cao sản có năng suất cao hơn. Ảnh: Hoàng Châu

Trên cơ sở đó, Lai Châu ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các vùng sản xuất tập trung, xây dựng mô hình liên kết. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Nhờ vậy, ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5%/năm. Dự kiến năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 4.148 tỷ đồng, trong đó trồng trọt chiếm 65,07%, chăn nuôi và thủy sản 24,3%, lâm nghiệp 10,63%.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thuận lợi tiêu thụ như chè, quế, cây ăn quả, mắc ca, lúa chất lượng cao. Dự kiến đến năm 2025, sản lượng lương thực có hạt đạt 226.000 tấn; diện tích lúa hàng hóa chất lượng cao 3.954 ha; chè 10.811 ha; cây ăn quả 8.100 ha; mắc ca 7.420 ha; quế 13.000 ha.

Vùng nguyên liệu cao su với gần 13.000 ha, trong đó khoảng 12.000 ha đã khai thác, cho sản lượng hơn 12.260 tấn mủ/năm. Diện tích cây dược liệu đạt hơn 11.000 ha, trong đó khoảng 100 ha trồng Sâm Lai Châu – sản phẩm giá trị cao, tiềm năng lớn để xây dựng thương hiệu mạnh của tỉnh.

Chè là một trong những thế mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hoàng Châu

Chị Hoàng Thị Hỏi, thôn Hô Ta, xã Mường Khoa, chia sẻ: Nhờ chuyển sang trồng cây hoa màu và chè chất lượng cao, chúng tôi có việc làm quanh năm, thu nhập ổn định, được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đời sống cải thiện rõ rệt.

Trong chăn nuôi, tỉnh định hướng phát triển các trang trại tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân đạt hơn 5%/năm; sản lượng thịt hơi các loại đạt 95.300 tấn, tăng 36% so với năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 250 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm ổn định cho thị trường.

Về thủy sản, diện tích nuôi trồng đạt hơn 1.000 ha, sản lượng ước đạt 18.176 tấn, tăng 43% so với giai đoạn trước. Mô hình nuôi cá nước lạnh, cá lồng trên hồ thủy điện ngày càng mở rộng, giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng thu nhập cho người dân.

Mô hình trang trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Châu

Với định hướng rõ ràng, gắn sản xuất với tiêu thụ và chú trọng giá trị gia tăng, nông nghiệp hàng hóa sẽ tiếp tục là động lực để Lai Châu phát triển kinh tế nông thôn, giữ vững mục tiêu nông thôn mới bền vững.

