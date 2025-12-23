Quy Nhơn được chọn vào danh sách điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Trong ấn phẩm “Best in Travel 2026” mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã giới thiệu 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, trong đó có địa danh Quy Nhơn của Việt Nam với danh hiệu “tuyệt vời nhất cho những chuyến phiêu lưu ven biển và các món hải sản ngon miệng”.

Làng chài Nhơn Lý, một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Quy Nhơn.

Việc ấn phẩm du lịch lâu đời và phổ biến toàn cầu Lonely Planet đề xuất Quy Nhơn bên cạnh những cái tên nổi bật khác từ các quốc gia trên khắp thế giới là sự công nhận đáng giá cho địa phương này. Lâu nay, Quy Nhơn vẫn được xem là một “viên ngọc ẩn”, nép mình giữa những dãy núi trùng điệp và đầm phá yên bình ở vùng duyên hải miền trung.

Là đô thị biển đang phát triển, Quy Nhơn không khiến du khách choáng ngợp bằng những tòa nhà chọc trời hay các khu nghỉ dưỡng phức hợp quy mô lớn. Sức hấp dẫn của nơi đây đến từ sự hài hòa tinh tế giữa thiên nhiên, văn hóa và một nhịp sống thư thái. Đó là nơi “những bãi biển cát trắng mịn màng gặp gỡ những ngôi đền Chăm cổ kính, những làng chài và một nền ẩm thực phong phú tuyệt hảo”, theo Lonely Planet.

Quy Nhơn vừa có sự tiện nghi của một thành phố hiện đại, vừa giữ được nét nguyên sơ, ít xô bồ.

Quy Nhơn sở hữu nhiều điểm đến tham quan nổi tiếng như Nhơn Hải-Hòn Khô, Kỳ Co-Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh, các ngôi chùa cổ kính cùng nhiều tháp Chăm như Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít...

Để khám phá những khu vực ngoài trung tâm, du khách được khuyến khích thuê xe máy hoặc đặt tour xe máy để đến những vịnh nhỏ hẻo lánh và những bãi biển hoang sơ, địa điểm được người dân địa phương yêu thích.

Đặc biệt, du lịch cộng đồng tại các làng chài nhỏ, bình yên và mộc mạc rất được du khách trong nước và quốc tế yêu thích những năm gần đây. Có thể kể đến một số làng chài như Nhơn Lý, Nhơn Hải, Bãi Xếp, Hải Minh...

Ẩm thực Quy Nhơn cũng là điểm nhấn với những món đặc sản như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng và hải sản tươi sống được chế biến theo phong vị dân dã, đậm đà.

Ẩm thực địa phương là điểm nhấn khó quên với thành phần đa dạng, đặc biệt là các món hải sản.

Nằm gần giữa hai địa danh du lịch biển nổi tiếng là Đà Nẵng và Nha Trang, Quy Nhơn là địa điểm du khách dễ dàng tiếp cận bằng nhiều loại phương tiện: đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai dự định trải nghiệm đường bờ biển dài của Việt Nam.

Lonely Planet cũng gợi ý cho du khách quốc tế rằng Quy Nhơn có thời tiết dễ chịu quanh năm, nhưng thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là từ tháng 12 đến tháng 4, khi nhiệt độ ban ngày dao động từ 22°C đến 28°C, hầu hết mọi ngày đều có nắng, ít mưa, phù hợp mọi hoạt động tham quan hoặc tắm biển, thể thao trên nước... Từ ​​tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ cao nhất khoảng 30°C đến 34°C và là mùa khách du lịch nội địa đông đúc nhất.

Bên cạnh đó, danh sách “Best in Travel 2026” còn giới thiệu 25 trải nghiệm du lịch đáng thử, bao gồm ẩm thực, văn hóa, phiêu lưu và khám phá thiên nhiên, trong đó có hành trình du thuyền trên sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia.

Nguồn nhandan.vn