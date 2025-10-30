Lãi tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi chim trĩ trên vùng trung du

Mô hình nuôi chim trĩ của anh Tô Vũ Thành Tín ở xã Vạn Đức, vùng trung du của tỉnh Gia Lai cho thu lãi từ 1-1,8 tỷ đồng/năm.

Khởi nghiệp thành công

Từ 162 con chim trĩ nuôi ban đầu vào tháng 8/2014, đến nay, trên diện tích đất vườn làm chuồng nuôi khoảng 5.000m2, lúc cao điểm đàn chim trĩ của anh Tô Vũ Thành Tín ở xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) tăng đến 2.000-3.000 con.

Chim trĩ giúp anh Tôn Vũ Thành Tín trở thành tỷ phú nông dân. Ảnh: V.Đ.T

“Vào mùa mưa, do thời tiết không thuận lợi tôi giảm đàn xuống còn khoảng 1.000 con, khi trời bắt đầu nắng ấm, khoảng tháng 4 đến tháng 5 hằng năm tôi tăng đàn lên 2.000-3.000 con. Để khỏi bị trùng huyết, lâu lâu, tôi liên hệ với các trang trại nuôi chim trĩ trong vùng để đổi trứng về ấp hoặc đổi giống”, anh Tín cho hay.

Theo anh Tín, nuôi chim trĩ chẳng khác gì nuôi gà. Thức ăn của chim trĩ là cám công nghiệp, lúa, bắp (ngô) và các loại rau. Nuôi chim trĩ lo nhất là bệnh đường ruột, nếu thay đổi thời tiết hoặc thức ăn bị ẩm mốc là chim trĩ bị bệnh đường ruột ngay.

“Bệnh đường ruột của chim trĩ điều trị rất đơn giản, tôi dùng chế phẩm sinh học chiết xuất từ tỏi để cho chim trĩ uống, con nào bệnh nặng lắm tôi mới tách ra khỏi đàn dùng thuốc đặc trị cho nó uống”, anh Tín chia sẻ.

Chim trĩ nuôi khoảng từ 6 tháng đến 6,5 tháng là đẻ. Tuy nhiên, còn tùy chế độ dinh dưỡng của người nuôi, nếu nuôi thiếu dinh dưỡng chim trĩ phải đến 7 tháng mới đẻ.

Anh Tín đang cho chim trĩ ăn chuối chín. Ảnh: V.Đ.T

Cũng theo anh Tín, loài chim trĩ đẻ miệt mài suốt 4 tháng mới nghỉ, nên quãng thời gian này chúng không có thời gian ấp trứng. Do đó, trứng chim trĩ phải được ấp bằng máy. Chim trĩ sinh sản theo mùa, thường mỗi năm hai đợt, đợt đầu từ tháng 3-4, đợt hai từ tháng 9-10 hằng năm. Bình quân mỗi năm một con chim mái có thể đẻ từ 70-80 trứng.

Anh Tín không mua máy ấp trứng sản xuất đại trà vì nhiệt độ không đạt chuẩn, trứng thường bị hư, mà tự mua mạch về đóng máy ấp riêng, máy nở riêng; đảm bảo máy ấp ổn định nhiệt độ 37,5 độ và máy nở nhiệt độ ổn định từ 36,2-36,5 độ. Trứng nằm trong máy ấp khoảng 18 ngày rồi chuyển sang máy nở thêm 23 ngày nữa là lũ trĩ con ra đời. Hiệu quả đạt tối đa.

“Máy mình tự đóng thiên về chất lượng nên tôi mua mạch xịn, chi phí cao hơn máy mua sẵn, nhưng bù lại trứng không bị hỏng. Trĩ vừa bóc trứng mình đưa qua úm bằng bóng hồng ngoại rồi cứ thế mà nuôi”, anh Tín cho hay.

Chim trĩ là “máy in tiền”

Hiện nay, chim trĩ thịt được anh Tín tiêu thụ tai các nhà hàng và những quán nhậu đặc sản trong khu vực và bán sỉ cho một số thương lái với 2 hình thức: Bán cân ký hơi với giá 170.000đ/kg; hoặc làm lông rồi bỏ bì nhựa hút chân không bán cho người ăn liền mang về chế biến với giá 230.000đ/kg. Con chim trĩ thương phẩm nuôi 6-7 tháng tuổi có trọng lượng từ 1,5-1,7kg/con, nếu nuôi cho ăn chu đáo có thể đạt 2kg/con. Tiêu thụ mạnh nhất hiện nay là trứng chim trĩ với giá 6.000đ/trứng (bán sỉ) và 6.500đ/trứng (bán lẻ).

“Trứng chim trĩ ngoài luộc ăn còn chế biến được nhiều món. Dân nhậu rất khoái món chim trĩ la-cót (lacoste) vì rất thơm, ngọt chứ không có vị tanh lại rất khỏe người. Ngoài ra, trứng chim trĩ còn được người bị bệnh thiếu hồng cầu ăn để chữa bệnh”, anh Tín chia sẻ.

Trĩ là loài chim trời nên chuồng nuôi cần không gian rộng để chúng bay nhảy. Ảnh: V.Đ.T

Anh Tín kể: Ở xã Vạn Đức có một người có đứa con bị thiếu hồng cầu phải đi chữa bệnh tận Sài Gòn, được bác sĩ chỉ định bệnh nhân cần ăn trứng chim trĩ để mát gan. Ở Sài Gòn ông ấy đặt hàng người ta ship tới có giá đến 200.000đ/10 trứng (20.000đ/trứng). Ông ấy biết ở quê mình có trang trại nuôi chim trĩ của anh Tín nên thường xuyên đến mua gửi vào Sài Gòn cho con trai ăn. Trứng chim trĩ còn kích sữa cho sản phụ mới sinh.

Ngoài ra, hiện nay anh Tín còn nuôi 400-500 đàn ong dú. Mật ong dú mỗi năm thu 2 đợt, nếu đàn ong khỏe thì 6 tháng thu mật 1 lần, đàn yếu 1 năm thu 1 lần. Mỗi lần thu một tổ ong cho từ nửa lít đến 3 xị mật.

Hiện, sản phẩm thịt chim trĩ và trứng chim trĩ của anh Tín được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao năm 2022; từ năm 2020 đến năm 2024, mỗi năm mô hình chăn nuôi của anh Tín cho lãi ròng từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ đồng. Năm 2024, anh Tín được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

“Chim trĩ khi mình mua giống thì có giấy nguồn gốc từ cơ sở mua ban đầu. Từ giấy nguồn gốc đó, tôi làm phương án chăn nuôi gửi cơ quan Kiểm lâm, sau đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra thực tế điều kiện nuôi, khi thấy cơ sở mình đủ điều kiện Chi cục Kiểm lâm sẽ cấp mã nuôi”, anh Tô Vũ Thành Tín chia sẻ.

Nguồn nongnghiepmoitruong.vn