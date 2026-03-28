Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026

Trong 2 ngày 27-28/3, xã Đào Xá tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026. Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lãnh đạo xã Đào Xá nổi trống, chiêng khai hội.

Theo truyền thuyết, Đền Quốc Tế thờ hai vị thủy thần là Ngọc Đô và Phan Nhang - những vị tướng phò tá Tản Viên Sơn Thánh, có công đánh giặc cứu nước thời Hùng Vương. Ngoài ra, đền còn thờ các vị thần trong hệ thống tín ngưỡng Tản Viên, qua đó thể hiện đời sống tâm linh phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đào Xá cùng các đại biểu dâng hương tại đền.

Căn cứ các đạo sắc phong còn lưu giữ, trong đó có sắc phong thời vua Lê Hiển Tông năm 1767, có thể xác định Đền Quốc Tế được khởi dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, ngôi đền nhiều lần được trùng tu, tôn tạo và ngày càng khang trang. Đến năm 2015, Đền Quốc Tế được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, khẳng định giá trị về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích.

Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026 thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.

Hiện nay, Đền Quốc Tế không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm đến văn hóa – tâm linh, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong không gian văn hóa vùng Tam Giang, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch văn hoá của địa phương.

Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026 được tổ chức trang trọng, gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, điểm nhấn là hội thi bơi chải (đua thuyền) truyền thống, tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng và thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham gia. Qua đó nhằm tri ân các bậc tiền nhân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hoá cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, gắn phát triển văn hóa với kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Lê Hoàng