LHQ kêu gọi thực hiện đầy đủ quyền của người khuyết tật

Ngày 9/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi đảm bảo đầy đủ quyền của mọi người khuyết tật và xây dựng một tương lai công bằng và tươi sáng cho tất cả mọi người.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu tại phiên họp thứ 19 của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về Quyền của người khuyết tật, Tổng Thư ký Guterres cho biết, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm công ước được thông qua. Trong 2 thập kỷ qua, công ước đã giúp thay đổi sự nhận thức về vấn đề người khuyết tật từ mô hình dựa trên y tế và từ thiện sang mô hình tập trung vào quyền con người.

Theo người đứng đầu LHQ, Công ước về Quyền của người khuyết tật hiện đã được 192 quốc gia và một tổ chức khu vực phê chuẩn. Hơn 90% các quốc gia có luật đảm bảo quyền của người khuyết tật, gần 80% cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong tuyển dụng và 75% đã ban hành luật để đảm bảo sự hòa nhập của học sinh khuyết tật.

Tuy nhiên, ông Guterres lưu ý rằng Báo cáo Phát triển và Khuyết tật mới nhất của LHQ cho thấy, hầu hết các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến người khuyết tật đều không đạt được mục tiêu khi khoảng 35% trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi hoặc bạo lực, và những rủi ro này thường kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các chính phủ loại bỏ mọi rào cản đối với người khuyết tật trong tất cả các khía cạnh của đời sống chính trị và công cộng, đồng thời trao quyền để họ trở thành một bên đầy đủ trong việc hoạch định chính sách.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock nhấn mạnh, tiến bộ trong lập pháp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với những cải thiện thực chất trong đời sống hằng ngày. Bà kêu gọi các chính phủ thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và thực thi, đồng thời xây dựng các xã hội nơi người khuyết tật có thể sống độc lập, tham gia đầy đủ và được hưởng quyền bình đẳng như những người khác.

Phiên họp thứ 19 của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRPD) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/6 với chủ đề “CRPD tròn 20 năm: Kỷ niệm và củng cố những thành tựu, định hình giai đoạn thực hiện tiếp theo trong một thế giới đang thay đổi”.

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 12/2006 và có hiệu lực vào tháng 5/2008, Công ước về Quyền của người khuyết tật là một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý, yêu cầu các quốc gia ký kết phải duy trì, thúc đẩy và bảo vệ quyền và phẩm giá của người khuyết tật.

Theo baotintuc.vn