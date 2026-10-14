Lịch thi đấu Champions League: Man City đại chiến PSG, Real Madrid làm khách Roma

Lượt trận thứ hai giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 tiếp tục tối 14/10, rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam), với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain. Real Madrid làm khách trên sân Roma, trong khi Liverpool gặp LASK tại Áo.

Manchester City tiếp đón Paris Saint-Germain. Ảnh: PSG

Trận đấu được chờ đợi nhất diễn ra lúc 2 giờ ngày 15/10 tại sân Etihad, nơi Manchester City tiếp Paris Saint-Germain. Cả hai đều khởi đầu thuận lợi ở Champions League mùa này: Man City thắng Porto 2-0, còn Paris Saint-Germain vượt qua Slovan Bratislava 6-1 ở lượt mở màn.

Man City đang nhỉnh hơn về thành tích đối đầu với bốn chiến thắng, hai trận hòa và hai thất bại trước đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain thắng 4-2 trong lần gặp gần nhất giữa hai đội ở Champions League mùa 2024-2025. Đội bóng thành Manchester cũng chỉ thua một trong 25 trận sân nhà gần nhất thuộc vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng giải đấu.

Cùng khung giờ, Roma tiếp Real Madrid tại Olimpico. Đội bóng Tây Ban Nha có lợi thế đáng kể về lịch sử đối đầu khi thắng tám trong 12 lần gặp Roma, đồng thời toàn thắng bốn cuộc đối đầu gần nhất mà không để thủng lưới. Dù vậy, Roma đang có phong độ sân nhà ấn tượng tại Champions League với tám chiến thắng trong chín trận gần nhất.

Liverpool thi đấu sớm hơn, lúc 23 giờ 45 phút ngày 14/10, trên sân LASK. Đội bóng Anh đã thắng Atletico Madrid 2-1 ở lượt đầu, trong khi LASK thất bại 0-1 trước AEK Athens. Liverpool cũng có thành tích tốt khi gặp các đại diện Áo, với tám chiến thắng trong 10 trận và chưa từng thua trên sân khách.

Ngoài ra, Borussia Dortmund làm khách Bodo/Glimt, Aston Villa tiếp Fenerbahce, Real Betis gặp Porto. Feyenoord - Como là trận đấu sớm còn lại của ngày thi đấu.

Theo nhandan.vn