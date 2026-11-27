Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Lạc Sơn

Gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các hoạt động rèn luyện sức khỏe tại cơ sở, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở xã Lạc Sơn diễn ra sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân.

Giải Bóng đá nữ "Sắc Mường" lần đầu tiên tổ chức với quy mô cấp xã nhằm tôn vinh phong trào bóng đá nữ và bản sắc văn hóa dân tộc.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn. Trong dịp này, xã Lạc Sơn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã. Một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn là Giải Bóng đá nữ “Sắc Mường” quy tụ 6 đội bóng đến từ các xóm. Nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phong trào thể thao quần chúng của tỉnh, của địa phương, việc tổ chức giải đấu nhằm tôn vinh phong trào bóng đá nữ và bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Tiếp nối hoạt động này là Giải Bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào, giải đấu còn tạo cơ hội để các hội viên nông dân, phụ nữ và Nhân dân địa phương tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Việc các cầu thủ ra sân trong trang phục truyền thống dân tộc Mường tạo điểm nhấn riêng và góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương.

Bên cạnh một số giải đấu quy mô cấp xã, nhiều cụm xóm, địa bàn cơ sở thường xuyên tổ chức các giải đấu nhỏ mang đậm tính giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, trong khuôn khổ hoạt động thể thao quy mô nhỏ, nhiều giải phụ như VĐV cao tuổi nhất, đội cổ vũ nhiệt tình nhất... cũng được trao, để ai cũng cảm thấy mình là người chiến thắng.

Song song với việc tổ chức các giải đấu, hội thi thể thao dân tộc định kỳ và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tạo động lực tập luyện, địa phương còn quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Không gian công cộng được tận dụng tối đa. Các công viên, nhà văn hóa, khoảng sân trường ngoài giờ học hay những tuyến đường nội khu ít xe cộ đều được khai thác làm sân tập, địa điểm sinh hoạt thường xuyên. Nhiều xóm, phố còn huy động được nguồn ủng hộ từ doanh nghiệp, mạnh thường quân và đóng góp từ các hội viên để mua sắm lưới, bóng, đồng phục và tài trợ giải thưởng cho các giải phong trào.

Người dân xóm Nghĩa Dân tích cực đóng góp xây dựng thiết chế tạo sân chơi thể thao lành mạnh, gắn kết cộng đồng.

Theo đồng chí Trần Thị Lê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lạc Sơn, để “thắp lửa”, duy trì sức sống phong trào TDTT quần chúng, điều cốt lõi nhất là biến việc tập luyện mang tính hình thức thành thói quen tự nguyện, niềm vui gắn kết cộng đồng hàng ngày. Tại Lạc Sơn, người dân được khuyến khích lựa chọn những bộ môn thể thao ít đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nhưng tính cộng đồng lớn như đi bộ, chạy bộ, dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó nhóm người cao tuổi ưa thích loại hình dân vũ và dưỡng sinh; thanh thiếu niên tập luyện cầu lông, bóng đá, bóng chuyền; các gia đình duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ...

Sau sắp xếp, đổi tên xóm, phố, toàn xã có 6.255 hộ với trên 27.000 nhân khẩu đang sinh sống tại 25 phố, xóm. Cùng với phong trào TDTT quần chúng, trên địa bàn thành lập hàng chục câu lạc bộ (CLB) TDTT đáp ứng nhu cầu rèn luyện của người dân. Các mô hình, CLB tiêu biểu như: Trung tâm Bóng đá cộng đồng Lạc Sơn KIDS - nơi rèn luyện và đào tạo bóng đá phong trào cho thanh thiếu niên tại địa phương; CLB Bắn nỏ Đình Cổi ra mắt và duy trì hoạt động đều đặn từ năm 2022, gắn thể thao với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường; các CLB bóng chuyền, bóng đá và thể dục dưỡng sinh ở các xóm thường xuyên giao lưu, sinh hoạt, bao gồm cả các CLB liên thế hệ tự giúp nhau lồng ghép hoạt động thể chất.

Bà Bùi Thị Thi - thành viên CLB thể dục dưỡng sinh phố Mường Cháy chia sẻ: “Mỗi buổi tập không chỉ là hoạt động vận động cơ thể mà còn là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Qua những điệu nhảy tập thể, khoảng cách về tuổi tác, hoàn cảnh dần được thu hẹp, tình cảm giữa các thành viên thêm gắn bó”.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phong trào TDTT quần chúng phát triển với phương châm hướng mạnh về cộng đồng và gắn chặt với hoạt động văn hóa, lễ hội. Thông qua các sự kiện, hoạt động vừa giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tạo sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi, vừa làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân”.

Những sân chơi thể thao bình dị hay các giải đấu cấp xã quy tụ những hạt nhân của phong trào TDTT cơ sở cũng chính là cầu nối, sợi dây gắn kết giữa các thế hệ, các tầng lớp Nhân dân. Việc người dân chủ động rèn luyện sức khỏe, các xóm, phố duy trì thường xuyên hoạt động tập luyện, giao lưu TDTT góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, xây dựng xóm, phố văn minh, giàu bản sắc.

Bùi Minh