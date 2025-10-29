Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thư xin lỗi VFF về sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam

Madam Pang hy vọng có cơ hội trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, khẳng định LĐBĐ Thái Lan lập tức tiến hành biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang gửi thư tới VFF xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Vô địch Futsal Nam U19 Đông Nam Á 2025. (Ảnh: VFF)

Tối 28/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Vô địch Futsal Nam U19 Đông Nam Á 2025.

Trong thư, Madam Pang viết: "Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải Vô địch Futsal Nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28 tháng 10 năm 2025."

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết rất buồn về sự cố bởi "điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ."

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra,” Madam Pang nhấn mạnh.

Madam Pang khẳng định Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

"Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này."

Madam Pang cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của Ngài, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đăng cai tổ chức,” Madam Pang viết trong thư.

Nguồn Vietnam+