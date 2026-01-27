Luật sư: “Cầu thủ nhập tịch Malaysia chớ vội mừng khi được hoãn án phạt của FIFA”

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép trở lại thi đấu, nhưng các CLB chủ quản có thể đối mặt rủi ro pháp lý nếu quá trình kháng cáo bất thành.

Trong thông báo tối 26/1, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời đình chỉ lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng - có hiệu lực từ ngày 26/9/2025 - mà FIFA dành cho 7 cầu thủ Malaysia. Theo đó, nhóm này sẽ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo quyết định của FIFA.

“Quyết định của CAS không nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy kháng cáo thành công”, Nik Erman Nik Roseli - luật sư có hơn 20 năm kinh nghiệm về luật thể thao và thương mại - nói với New Straits Times. “Tòa chỉ xác định đủ cơ sở để kháng cáo, vì vậy quyết định này không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng sau khi xem xét đầy đủ vụ việc”.

7 cầu thủ Malaysia gốc nước bị FIFA cấm thi đấu một năm vì gian lận nhập tịch.

Nik Erman cho biết việc tạm hoãn thi hành án chỉ xảy ra khi CAS nhận thấy Malaysia đáp ứng ba yếu tố. Thứ nhất, các cầu thủ đối mặt thiệt hại không thể bù đắp, như thời gian thi đấu bị bỏ lỡ, nếu việc kháng cáo FIFA thành công. Thứ hai là Malaysia chứng minh được cơ hội kháng cáo thành công rõ rệt. Cuối cùng là sự cân bằng lợi ích, trong đó yếu tố này của cầu thủ phải lớn hơn FIFA.

Vị luật sư cho biết việc hoãn án phạt cho phép các cầu thủ thi đấu cho CLB, đội tuyển quốc gia cũng như thực hiện chuyển nhượng. Thực tế, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cho biết chỉ kháng cáo để các cầu thủ thi đấu cho CLB.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli.

Hai trong nhóm 7 cầu thủ kể trên - Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado - lập tức đăng trạng thái lạc quan sau khi được FAM thông báo. Tuy nhiên, Nik Erman cho rằng bất kỳ đội bóng nào sử dụng một trong 7 cầu thủ này đều đối mặt rủi ro pháp lý. "Họ chớ vội mừng. Nếu CAS bác bỏ khiếu nại, đội nào sử dụng những cầu thủ này có thể bị xử thua, tương tự phán quyết gần nhất của FIFA".

Vào tháng 12/2025, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Sau khi Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên phán quyết, Malaysia tiếp tục khiếu nại lên CAS từ tháng 12/2025. Tuy nhiên, trong tháng 1, CAS chưa xử lý vụ việc của Malaysia do kín lịch từ các vụ án khác. Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cho biết Tòa sẽ sớm thông báo về phiên điều trần. “Thời gian cho thủ tục này có thể kéo dài vài tuần, nhưng cũng có thể là vài tháng”, Friend cho biết.

