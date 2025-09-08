Malaysia chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 19

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan sẽ khai mạc hôm nay (8/9) tại thành phố Melaka, Malaysia, với sự tham dự của đại biểu từ các nước thành viên ASEAN, Timor-Leste và các đối tác đối thoại của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Diễn ra trong 5 ngày (8-12/9), hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác khu vực nhằm đối phó với các loại hình tội phạm xuyên quốc gia như buôn người, ma túy, tội phạm mạng và khủng bố. Các phiên họp cấp cao, thảo luận song phương và tham vấn với đối tác sẽ được tổ chức liên tục, tập trung nâng cao năng lực phối hợp giữa các quốc gia thành viên, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và đảm bảo an ninh toàn diện cho người dân ASEAN.

Biểu tượng ASEAN 2025 tại Langkawi, Malaysia. Ảnh: Ngọc Diệp

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sẽ chủ trì phiên khai mạc vào ngày 10/9, cùng với sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Ismail Nasution. Trong lễ bế mạc diễn ra ngày 12/9, Malaysia sẽ chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch AMMTC cho Philippines.

Hội nghị cũng dự kiến thông qua Kế hoạch hành động ASEAN giai đoạn 2026–2035 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, với trọng tâm là tăng cường phối hợp pháp lý, chia sẻ dữ liệu và triển khai các giải pháp công nghệ giữa các nước thành viên và đối tác chiến lược.

