Nhận định UEFA Champions League:

Manchester United gặp Sabah: 3 điểm đầu tiên cho Quỷ Đỏ

Sau 3 năm vắng mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ, đội chủ sân Old Trafford trở lại giải đấu mà Quỷ Đỏ đã 3 lần nâng cao chiếc cúp vô địch bằng cuộc tiếp đón tân binh Sabah đến từ Azerbaijan.

Andrey Santos, Youri Tielemans ăn mừng bàn thắng. Ảnh: MUFC

Đây được xem là một đối thủ khá dễ thở với thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick và việc giành chiến thắng trong ngày ra quân của Champions League được xem là mệnh lệnh bắt buộc đối với đội bóng này.

Manchester United phải đi tiếp

Sau buổi lễ bốc thăm vòng League Phase, 8 đối thủ mà đội chủ sân Old Trafford phải đối mặt là Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting Lisbon, Villarreal, Leipzig, Sabah và Como. Đây được xem là những đối thủ không quá khó và Manchester United hoàn toàn có thể đi tiếp, ít nhất là vòng playoff knock-out. Đối thủ đầu tiên mà thầy trò Michael Carrick phải đối mặt là Sabah.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Manchester United nói lời chia tay với những cái tên đã hết hợp đồng là Jaydon Sancho, Tyrell Malacia, Casemiro; Andre Onana sang Trabzonspor, Altay Bayindir sang Celta Vigo cùng dưới dạng cho mượn và Rasmus Hojlund sang Napoli với mức phí 44 triệu euro kèm phụ phí 6 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, Manchester United đón về những cái tên chú ý như Karl Darlow từ Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do cùng những cái tên ở tuyến giữa là Youri Tielemans từ Aston Villa, Andrey Santos từ Chelsea và đặc biệt là cái tên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực là Carlos Baleba từ Brighton. Ngoài ra, Manchester United đón chào sự trở lại của “đứa con học viện Carrington” Marcus Rashford sau khi kết thúc quãng thời gian cho mượn tại Barcelona.

Maguire và Mbeumo - những niềm hy vọng ở hàng thủ và hàng công của Quỷ Đỏ. Ảnh: MUFC

Manchester United mở đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh với thành tích chưa xứng đáng với những sự đầu tư ở mùa hè. Họ nhận thất bại 0-2 trên sân của tân binh Hull City trong ngày ra quân. Sau đó là thắng lợi tưng bừng 5-2 trên sân nhà trước một tân binh khác là Ipswich Town. Mới nhất, ở vòng 3, trong chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson của chủ nhà Everton, Manchester United đã đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng với tỷ số 2-2.

Vấn đề của Manchester United đang phải đối mặt đang là chiều sâu lực lượng. Bên cạnh những cầu thủ đã thi đấu tại World Cup như Senne Lammens, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui, Matheus Cunha... Manchester United còn phải đối mặt với những ca chấn thương dài hạn như Mathijs de Ligt (chấn thương lưng) hay Manuel Ugarte (chấn thương dây chằng)...

Sabah sẵn sàng thách thức cựu vương

Nwachukwu và Mickels - 2 cầu thủ góp công lớn nhất vào chiến tích tham dự vòng League Phase UEFA Champions League 2026-2027 của Sabah. Ảnh: Sabah FC

Sabah FK là đội bóng đến từ thủ đô Baku, Azerbaijan được thành lập năm 2017. Chỉ chưa đầy 10 năm phát triển, Sabah đã có 2 lần đoạt Cúp Quốc gia Azerbaijan vào các năm 2025, 2026 cùng chức vô địch Ngoại hạng Azerbaijan mùa giải vừa rồi. Nếu xét về tuổi đời và danh tiếng thì Sabah hoàn toàn lép vế trước Manchester United.

Hành trình đến với League Phase của Sabah bắt đầu từ vòng sơ loại thứ nhất. Tại vòng này, họ đánh bại The New Saints của Xứ Wales với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Tới vòng sơ loại thứ hai, họ đánh bại KuPS của Phần Lan với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận. Tới vòng loại thứ ba, dù thất bại 1-2 ở lượt đi trên sân khách nhưng Sabah đã lội ngược dòng trên sân nhà để đánh bại 4-0 trong trận lượt về và tổng tỷ số 5-2 chung cuộc trước AGF của Đan Mạch.

Tới vòng playoff, Sabah gặp đối thủ đến từ Israel là Hapoel Be’er Sheva. Trận đấu lượt đi trên sân trung lập (do xung đột tại dải Gaza nên các đội bóng ở Israel tham dự cúp châu Âu được thi đấu trên sân nhà tại sân trung lập), Sabah nhận thất bại 1-2 dù là những người vượt lên dẫn trước.

Nhưng ở trận đấu lượt về trên sân nhà, Sabah đã đánh bại đối thủ 3-2 trong 90 phút thi đấu chính thức để đưa lượt đấu bước vào hiệp phụ. Trong khoảng thời gian đá thêm giờ, tận dụng lợi thế hơn người từ hiệp phụ thứ nhất do Diop (Hapoel Be’er Sheva) nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu, Sabah ghi thêm 2 bàn nữa để có chiến thắng chung cuộc 5-2 trong trận lượt về và tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Qua đó, lần đầu tiên tham dự vòng đấu chính của cúp châu Âu trong lịch sử của đội bóng.

Manchester United sẵn sàng vượt ải, hướng đến trận derby Manchester vào cuối tuần

Trận đấu đầu tiên của Manchester United trước Sabah là đối thủ được đánh giá yếu nhất trong nhóm 8 đối thủ của Manchester United tại League Phase mùa này. Giá trị đội hình vượt trội và được chơi trên sân nhà là những lợi thế cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick trong việc giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn League Phase.

Việc bị thủng lưới đáng tiếc ở những giây bù giờ cuối cùng trong trận hoà 2-2 trên sân của Everton gây ra nhiều sự tiếc nuối cho các cổ động viên của Quỷ Đỏ. Tại Ngoại Hạng Anh, Manchester United đã để lọt lưới 2 trận đấu trong khoảng thời gian bù giờ cuối trận, bao gồm trận đấu vòng 2 gặp Ipswich Town và mới đây nhất là vòng 3 trên sân Hill Dickinson của Everton.

Trong tuần này, ngoài trận đấu gặp Sabah, Manchester United còn có một trận đấu quan trọng khác là derby Manchester ngay trên sân nhà. Việc không phải di chuyển trong tuần này là lợi thế không nhỏ cho thầy trò Michael Carrick trong trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, Manchester United buộc phải đánh bại Sabah để tạo đà tâm lý cho trận đấu tiếp theo. Sự cổ vũ của hơn 7 vạn khán giả có mặt tại “nhà hát của những giấc mơ” sẽ là liều doping cực lớn về mặt tinh thần cho Bruno Fernandes và các đồng đội.

Trận đấu giữa Manchester United và Sabah sẽ diễn ra trên sân Old Trafford và được tường thuật trực tiếp lúc 2 giờ rạng sáng 11/9 trên TV360.

Theo nhandan.vn