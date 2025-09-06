Men gan cao gấp 1.000 lần do uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Người đàn ông 60 tuổi hàng ngày uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong để cải thiện sức khỏe, kết quả men gan tăng gấp 1.000 lần, ứ mật nặng.

Ngày 6/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân tiền sử viêm gan B, không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo hoa đu đủ đực ngâm mật ong, ông mua về uống hằng ngày, coi đây như “thần dược” trong suốt hai năm.

Khi mệt mỏi, vàng da, bệnh nhân điều trị tại một cơ sở y tế không đỡ nên đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bác sĩ chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.

Bác sĩ Khoa Viêm Gan cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc do sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách.

Những bài thuốc dân gian như hoa đu đủ đực ngâm mật ong cần tham khảo ý kiến chuyên môn, không tự ý sử dụng.

Hoa đu đủ đực là bài thuốc y dược cổ truyền có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường, cải thiện các bệnh đường tiêu hóa. Loại hoa này còn chứa men papain giúp tiêu hóa tốt và phòng ngừa tình trạng táo bón. Người dân hay ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để cải thiện các bệnh liên quan đến đường hô hấp vì trong loại hoa này có chứa chất kháng viêm, các hoạt chất như acid gallic hay phenol với công dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Ngoài ra, hoa đu đủ đực với các thành phần beta carotene, axit gallic, phenol chống oxy hóa hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, kiểm soát được huyết áp cũng như phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch.

Tuy nhiên, khi dùng hoa đu đủ đực phải hết sức cẩn trọng vì có nhiều tác dụng phụ đặc biệt với phụ nữ mang thai, trẻ em. Người có cơ thể hàn, hay bị lạnh bụng và tiêu chảy; có tiền sử dị ứng phấn hoa không được sử dụng hoa đu đủ đực để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không nên sử dụng quá nhiều dễ gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân này nếu được phát hiện sớm bệnh viêm gan B, từ đó điều trị và quản lý bệnh tốt thì có thể khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, ông mắc sai lầm là đã không đi khám, tự ý dùng bài thuốc cổ truyền không đúng cách trên cơ thể suy yếu trong thời gian dài, khiến men gan tăng cao và ứ mật nặng.

Bác sĩ khuyên người dân tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chỉ dùng thuốc được chứng nhận từ các cơ sở y tế uy tín. Khi sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền cần phải tham khảo ý kiến của người có chuyên môn, chỉ định liều lượng phù hợp. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

