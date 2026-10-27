Mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh Đức

Từ tác phẩm đoạt Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026 đến phim hoạt hình dành cho gia đình, chương trình phim Đức thường niên KinoFest 2026 do Viện Goethe tổ chức mang đến những câu chuyện điện ảnh giàu chiều sâu với những tiếng nói và cách kể chuyện đa dạng.

Cảnh trong phim “Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này (Oh, this Unspeakable Voice)”

Tám bộ phim, nhiều góc nhìn về đời sống

Năm nay, chương trình phim Đức thường niên KinoFest quy tụ các tác phẩm được ghi nhận tại những liên hoan phim quốc tế, trong đó đặc biệt là những dấu ấn quan trọng của Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026. Một trong những điểm nhấn nổi bật là bộ phim “Yellow Letters” của đạo diễn İlker Çatak, tác phẩm giành giải Gấu Vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026.

“Yellow Letters” theo chân một cặp nghệ sĩ khi biến động chính trị đẩy đời sống gia đình và những lựa chọn nghề nghiệp của họ vào thử thách. Tự do nghệ thuật trở thành một vấn đề sống còn, khi việc bảo vệ niềm tin và tiếng nói cá nhân có thể phải trả giá bằng sinh kế, sự an toàn, các mối quan hệ gần gũi nhất và cả hạnh phúc gia đình.

Cảnh trong bộ phim “Yellow Letters”

Trong khi đó, bộ “Rose” của Markus Schleinzer mang về cho Sandra Hüller giải Gấu Bạc cho “Diễn xuất chính xuất sắc nhất” khi khai thác câu chuyện về một người phụ nữ sống dưới danh tính nam giới ở thế kỷ XVII. Tác phẩm mở ra những suy ngẫm về bản sắc, giới tính, quyền tự quyết và khát vọng được sống theo cách mình lựa chọn.

Còn bộ phim “Tôi hiểu sự bức xúc của các vị” (I understand your displeasure) của Kilian Armando Friedrich, được lựa chọn vào chương trình toàn cảnh điện ảnh Đức Panorama, mang đến góc nhìn về sự bấp bênh của lao động và những lựa chọn đạo đức trong đời sống thường ngày từ điểm khởi đầu là những áp lực trong ngành dịch vụ vệ sinh.

Tám bộ phim được giới thiệu trong chương trình mở ra một bức tranh đa dạng về đời sống, con người và những vấn đề đang được quan tâm trong xã hội Đức hiện đại, trong đó có tiếng nói và trải nghiệm của những người ít được lắng nghe. Như bộ phim “Luisa” của Julia Roesler đưa khán giả vào câu chuyện của một phụ nữ trẻ khuyết tật sống tại cơ sở chăm sóc, nơi nghi vấn xâm hại làm lay chuyển các mối quan hệ xung quanh cô. Hay phim “Những đứa con của chúa” (Children of Gods) của đạo diễn Frauke Lodders khám phá những giằng co của tuổi trẻ khi tình yêu và khát vọng khám phá bản thân va chạm với niềm tin và ràng buộc của một gia đình tôn giáo nghiêm ngặt.

Phim hoạt hình “Tiếng hát cá voi” (The Last Whale Singer)

Đối với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình, phim hoạt hình “Tiếng hát cá voi” (The Last Whale Singer) mang đến một chuyến phiêu lưu giàu trí tưởng tượng, xoay quanh hành trình tìm kiếm tiếng hát của chính mình và bảo vệ đại dương.

Bên cạnh những vấn đề về xung đột xã hội, KinoFest 2026 cũng dành chỗ cho tiếng cười, sự tò mò và những kết nối bất ngờ. Như bộ phim “Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này (Oh, this Unspeakable Voice)” của Simon Verhoeven kể hành trình tìm chỗ đứng trong cuộc đời của một chàng trai trẻ, giữa trường diễn xuất và thế giới lập dị của ông bà.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goeth tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, các bộ phim được lựa chọn tại KinoFest 2026 mang đến những chủ đề phổ quát mà khán giả ở bất cứ quốc gia nào cũng có thể thưởng thức và đồng cảm. Mỗi tác phẩm trong chương trình gửi gắm một thông điệp khác nhau và có nhiều cách định nghĩa khác nhau để trả lời.

Đưa điện ảnh chất lượng đến với đông đảo độc giả

Tại những đô thị lớn, khán giả có thể tiếp cận nhiều loại hình giải trí và sự kiện văn hóa. Tuy nhiên, cơ hội thưởng thức các bộ phim quốc tế được tuyển chọn theo tiêu chí nghệ thuật vẫn cần được mở rộng hơn. Chính vì thế, KinoFest 2026 nỗ lực tạo ra một không gian gặp gỡ giữa tác phẩm, nghệ sĩ và khán giả để người xem không chỉ đơn thuần đến rạp để thưởng thức một bộ phim, mà còn có cơ hội tiếp xúc với một nền văn hóa khác, khám phá cách kể chuyện mới và tìm thấy những điểm tương đồng giữa các câu chuyện đời sống.

Diễn viên Nguyễn Thùy Anh chia sẻ tại buổi họp báo KinoFest 2026. Ảnh: V.H

Đến với KinoFest 2026, khán giả có thể trải nghiệm điện ảnh ngoài trời tại khuôn viên sân vườn dinh thự Đức (257 Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh); giao lưu, kết nối với nam diễn viên chính trẻ tuổi tài năng Bruno Alexander (vai chính trong bộ phim “Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này”) và diễn viên Nguyễn Thùy Anh (khách mời Việt Nam của tuần phim) về những vấn đề xoay quanh bộ phim, về điện ảnh, hay diễn xuất nói chung...

Đưa điện ảnh đến với đông đảo khán giả, KinoFest 2026 mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh đến nhiều tỉnh, thành. Tại Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng, các suất chiếu đều được miễn phí toàn bộ. Tại hai trung tâm văn hóa lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vé được bán phi thương mại với mức giá 30 nghìn đồng nhằm mục đích khuyến khích công chúng chủ động dành một phần ngân sách cho việc thưởng thức các sản phẩm văn hóa.

KinoFest 2026 diễn ra từ ngày 5-8/11 tại Hà Nội, 11-16/11 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tại Hải Phòng từ 21-22/11, tại Huế từ 25-27/11, và tại Đà Nẵng từ 16-20/12.

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/mo-rong-khong-gian-thuong-thuc-dien-anh-duc-1762917.html

Theo hanoimoi.vn