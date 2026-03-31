Mọi quyết sách, hoạt động lập pháp, giám sát phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và các tiểu ban thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự điều hành thống nhất của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn hệ thống chính trị, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng đại biểu và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh: Sau quá trình chuẩn bị công phu, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan Trung ương và địa phương, dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự đồng lòng của cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phát triển đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất từ trước đến nay; không có đơn vị nào phải bầu cử lại; số lượng đại biểu được bầu đủ theo đúng quy định.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; các nền tảng công nghệ được ứng dụng hiệu quả, bảo đảm thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác của toàn bộ quy trình bầu cử.

Bên cạnh đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026, Tổng Bí thư khẳng định đây là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Từ thành công đó, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là phải tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả, gần dân và vì dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, mỗi đại biểu trúng cử cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết; mọi quyết sách, hoạt động lập pháp, giám sát phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

