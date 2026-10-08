Mực nước sông Hồng xuống thấp, hàng trăm công nhân khơi dòng chảy phục vụ sản xuất nước sạch

Mực nước sông Hồng xuống thấp đang gây không ít khó khăn cho hoạt động khai thác nước thô phục vụ sản xuất nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ. Trước tình hình này, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để tạo đường dẫn, khơi thông dòng chảy, đưa họng hút xuống sâu hơn lòng sông, chủ động duy trì nguồn nước đầu vào cho nhà máy.

Tại khu vực trạm bơm của Xí nghiệp Cấp nước Phú Thọ thuộc phường Âu Cơ, mực nước sông Hồng xuống thấp hơn nhiều so với điều kiện khai thác bình thường. Họng hút nước có thời điểm không còn đủ độ sâu để đảm bảo lượng nước thô cung cấp cho nhà máy.

Trước thực tế này, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đã khẩn trương triển khai các giải pháp tình thế với mục tiêu cao nhất là không để nguồn nước thô bị gián đoạn. Hàng trăm cán bộ, công nhân được huy động cùng máy móc, thiết bị đào sâu vị trí đặt họng hút, tạo đường dẫn nước vào khu vực thu nước. Các vật cản trên dòng chảy cũng được xử lý, khơi thông để tăng khả năng dẫn nước về trạm bơm.

Gần 100 cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tạo đường dẫn nước tại khu vực trạm bơm của Xí nghiệp Cấp nước Phú Thọ thuộc phường Âu Cơ.

Không chỉ đào sâu điểm đặt họng hút, đơn vị còn tính toán phương án nối dài đường ống hút, đưa đầu hút ra vị trí có mực nước phù hợp hơn. Đây là giải pháp nhằm chủ động ứng phó trong trường hợp mực nước sông tiếp tục xuống thấp, đảm bảo duy trì lượng nước thô cần thiết cho quá trình sản xuất. Từ nguồn nước thô được khai thác ổn định, nhà máy tiếp tục xử lý để cung cấp nước sạch vào hệ thống.

Trong điều kiện nguồn nước đầu vào gặp khó, công tác điều phối cũng được doanh nghiệp thực hiện linh hoạt, từ điều chỉnh lưu lượng bơm đến điều áp cấp nước cho từng khu vực. Cùng với đó, cán bộ, công nhân thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp vật cản, đảm bảo hệ thống dẫn nước và các thiết bị vận hành liên tục, an toàn.

Mực nước sông Hồng xuống thấp là thách thức không nhỏ đối với hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch. Tuy nhiên, bằng việc chủ động chuẩn bị phương án, huy động nhân lực, máy móc và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong khai thác nước thô, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đang nỗ lực duy trì công suất của nhà máy, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trong thời điểm này, Công ty khuyến cáo khách hàng chia sẻ khó khăn, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, góp phần đảm bảo nguồn nước thiết yếu cho cộng đồng.

Gia Thái - Hoài Vũ