Mừng lễ 20/10 - CellphoneS giảm giá iPhone 18 đến 5 triệu, trả góp 0% 18 tháng

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, CellphoneS mang đến cơ hội lên đời iPhone 18 Series với mức trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng, cùng chính sách trả góp 0% trong tối đa 18 tháng. Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện đã có hàng tại hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp để sử dụng hoặc làm quà tặng trong dịp đặc biệt này.

Mừng ngày 20/10, mua iPhone 18 tại CellphoneS được ưu đãi những gì?

Dịp 20/10 năm nay, khách hàng chọn mua iPhone 18 Series tại CellphoneS có thể tận dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính. Trong đó, đáng chú ý là chương trình thu cũ lên đời với mức trợ giá thêm tối đa 5 triệu đồng và hình thức trả góp 0% lên đến 18 tháng.

Thu cũ lên đời iPhone 18, nhận trợ giá đến 5 triệu đồng

Chương trình thu cũ đổi mới tại CellphoneS giúp người dùng giảm khoản tiền cần bù khi chuyển sang iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max. Ngoài giá trị thu lại của thiết bị cũ, khách hàng đủ điều kiện còn được hỗ trợ thêm tối đa 5 triệu đồng. Cụ thể, mức trợ giá thu cũ lên đời được áp dụng theo từng phiên bản:

Phiên bản 256GB, 512GB : Trợ giá thêm tối đa 3 triệu đồng.

Phiên bản 1TB, 2TB: Trợ giá thêm tối đa 5 triệu đồng.

Trả góp 0% đến 18 tháng, giảm áp lực chi tiêu

Bên cạnh chương trình thu cũ đổi mới, CellphoneS còn hỗ trợ mua iPhone 18 Pro và Pro Max trả góp 0% với kỳ hạn tối đa 18 tháng. Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt mua online, lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với khả năng tài chính mà không cần chi trả toàn bộ giá trị thiết bị ngay từ đầu.

Chương trình hỗ trợ nhiều phương án trả góp như:

Qua thẻ tín dụng: Trả trước từ 30%, kỳ hạn tối đa 18 tháng, không phụ phí theo điều kiện chương trình.

Qua Home Credit: Trả trước từ 30%, hỗ trợ trả góp 0% kỳ hạn đến 18 tháng.

Qua Kredivo: Trả trước từ 0 đồng, kỳ hạn tối đa 12 tháng.

Qua các công ty tài chính khác: Hỗ trợ nhiều phương án trả trước và kỳ hạn tùy đối tác.

Giá iPhone 18 Pro và Pro Max tại CellphoneS dịp 20/10 bao nhiêu?

iPhone 18 Series hiện có hai dòng sản phẩm là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với bán khởi điểm lần lượt từ 38.690.000 đồng và 41.990.000 đồng, với các tùy chọn bộ nhớ từ 256GB đến 2TB:

Phiên bản Giá bán tham khảo iPhone 18 Pro 256GB 38.690.000đ iPhone 18 Pro 512GB 45.490.000đ iPhone 18 Pro 1TB 57.990.000đ iPhone 18 Pro 2TB 77.490.000đ iPhone 18 Pro Max 256GB 41.990.000đ iPhone 18 Pro Max 512GB 48.490.000đ iPhone 18 Pro Max 1TB 61.490.000đ iPhone 18 Pro Max 2TB 80.990.000đ

Lưu ý: Đây là giá niêm yết tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản và chương trình ưu đãi.

Người dùng nên cân nhắc dung lượng bộ nhớ theo nhu cầu thực tế, bởi chênh lệch giá giữa các phiên bản khá lớn. Nếu chủ yếu chụp ảnh, sử dụng mạng xã hội và lưu trữ dữ liệu trên đám mây, bản 256GB có thể là lựa chọn hợp lý hơn so với các phiên bản dung lượng cao.

Hiện CellphoneS đang phân phối iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng, kèm chính sách trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng và trả góp 0% lên đến 18 tháng. Khách hàng có thể tham khảo giá bán, lựa chọn phiên bản tại trang iPhone 18 Series của CellphoneS hoặc liên hệ hotline 1800.2097 để kiểm tra tình trạng hàng và điều kiện ưu đãi trước khi mua.

Nguồn: cellphones.com.vn