MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew và Tuấn Cry chính thức chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube vào ngày 21/3, sau hơn 1 năm phát hành. Hiện tại, MV đạt gần 2 triệu lượt thích và hơn 181.000 lượt bình luận. Trên nền tảng Spotify, ca khúc đang tiến tới mốc 10 triệu lượt nghe trực tuyến.

Trước đó, ngày 21/5/2025, MV “Bắc Bling” đạt 200 triệu lượt xem. Trong vòng 10 tháng, sản phẩm ghi nhận thêm 100 triệu lượt xem.

Ra mắt vào đầu tháng 3/2025, “Bắc Bling” là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho quê hương Bắc Ninh. MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất quan họ mà còn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong vai trò đọc rap đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú, mang lại cảm giác mới mẻ và đầy sáng tạo cho MV.

Ngay sau khi ra mắt, “Bắc Bling” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn. Chỉ sau 24 tiếng ra mắt, MV nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 trending music (YouTube Việt Nam). Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng với hình ảnh đẹp mắt và sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, đã giúp “Bắc Bling” chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Tại Việt Nam, MV “Bắc Bling” từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu; Top #1 Trending Youtube Việt Nam; Top #1 Music Trending Youtube Việt Nam; Top #1 ZingChart Realtime; Top #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3; Top #1 iTunes; Top #1 Apple Music; Top #1 BXH Làn Sóng Xanh.

Theo vov.vn