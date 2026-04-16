Mỹ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo những cuộc thảo luận về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành và sự kiện này nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Islamabad, Pakistan.
Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ-Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 3/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 15/4, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang thảo luận việc tổ chức vòng hòa đàm thứ 2 với Iran tại Pakistan, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận.
Phát biểu trước báo giới, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo những cuộc thảo luận về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành và sự kiện này nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Hiện Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian trong bối cảnh xuất hiện triển vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, sau vòng đàm phán thứ nhất diễn ra tại Islamabad mà không đạt kết quả.
Phái đoàn cấp cao Pakistan, do Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir dẫn đầu, đã đến thủ đô Tehran ngày 15/4 trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Ngoài ông Munir, phái đoàn Pakistan còn có Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cùng các quan chức cấp cao khác. Nhiệm vụ của phái đoàn Pakistan là truyền tải các thông điệp quan trọng liên quan tới nỗ lực ngoại giao hiện nay giữa Washington và Tehran.
Động thái trên diễn ra đồng thời với các hoạt động ngoại giao của giới lãnh đạo Pakistan. Thủ tướng Shehbaz Sharif đã tới thành phố Jeddah trong chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.
Cuối tuần này, ông cũng sẽ tới Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận quan hệ song phương, cũng như vấn đề hòa bình và an ninh khu vực.
Liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định IAEA không tham gia vào quá trình này và do đó không biết chắc những vấn đề nào đang được thảo luận.
Tuy nhiên, ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran cũng sẽ cần có cơ chế xác minh và hy vọng các bên sẽ sớm đặt vấn đề này với IAEA.
Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Grossi nêu rõ: "Nếu không có sự xác minh, bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ là một tờ giấy hoặc lời hứa."
Ông bày tỏ tin tưởng Washington và Tehran sẽ đề nghị IAEA thực hiện việc xác minh hạt nhân và triển khai các biện pháp bảo vệ.
