Vượt Thụy Sĩ, Iceland trở thành quốc gia có chi phí đắt đỏ nhất thế giới

Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng giá cả toàn cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Icelandmonitor.mbl.is/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ - quốc gia nhiều năm liên tiếp đứng đầu về mức độ đắt đỏ. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ, cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang.

Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu, song Thụy Sĩ vẫn nằm trong nhóm quốc gia có mức sống đắt đỏ nhất châu Âu. Giá nhà ở, dịch vụ ăn uống và y tế tại nước này tiếp tục duy trì ở mức rất cao, gây áp lực lớn đối với người lao động nước ngoài cũng như hoạt động của các tập đoàn quốc tế.

Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế hiện ngày càng có vai trò quan trọng đối với quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Làn sóng tăng giá cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân tại cả Iceland và Thụy Sĩ. Giá thực phẩm, dịch vụ nhà hàng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới.

Trước áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, nhiều hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu và hạn chế các khoản tiền dành cho giải trí. Trong khi đó, giới doanh nghiệp cũng phải đối mặt sức ép lớn khi phải chuyển phần chi phí vận hành tăng thêm vào giá bán sản phẩm và dịch vụ.

Các chuyên gia dự báo về dài hạn, mặt bằng giá cao có thể tác động tới ngành du lịch, thị trường lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế của cả Iceland và Thụy Sĩ.

Đặc biệt, những nền kinh tế có độ mở lớn nhưng quy mô nhỏ sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và tỷ giá trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo nhandan.vn


