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Mỹ - Trung đàm phán trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20-9 đã có mặt tại New York, Mỹ để tiến hành đàm phán, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra trong tuần này.

Mỹ - Trung đàm phán trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại trụ sở của JPMorgan Chase, New York, Mỹ trước cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20-9. Ảnh: Reuters

Cuộc đàm phán tập trung vào một số vấn đề then chốt trong quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Trung, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), thuế quan và nguồn cung khoáng sản quan trọng.

Trước khi bước vào cuộc họp, ông Bessent cho biết Mỹ mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán “tập trung, đầy đủ và mang tính xây dựng”, qua đó tạo cơ sở cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington.

Một trong những vấn đề được quan tâm là thỏa thuận tạm ngừng áp thuế Mỹ - Trung, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10-11. Hai bên cũng sẽ trao đổi về nguồn cung nam châm đất hiếm và các khoáng sản quan trọng của Trung Quốc. Washington cho rằng nguồn cung các mặt hàng này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Vấn đề AI cũng được đưa vào chương trình nghị sự trong bối cảnh hai nước ngày càng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào khả năng thiết lập những “hàng rào bảo vệ” đối với công nghệ AI, sau khi xuất hiện các báo cáo liên quan đến những vụ vi phạm an ninh và nguy cơ lạm dụng các mô hình AI.

Giới phân tích cho rằng, trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, Washington và Bắc Kinh có thể tập trung vào việc đạt được những thỏa thuận từng bước, qua đó duy trì đối thoại và hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục gia tăng. Đây là vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với hoạt động thương mại và kinh tế toàn cầu.

Nhiều nội dung được đưa ra tại vòng đàm phán ở New York bắt nguồn từ những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 tại Bắc Kinh. Trong đó có nỗ lực của hai bên nhằm giảm thuế quan đối với các mặt hàng không thuộc nhóm chiến lược, cũng như các cam kết liên quan đến thương mại nông sản và hàng không.

Trung Quốc trước đó cam kết tăng mua nông sản Mỹ thêm ít nhất 17 tỷ USD mỗi năm và mua 200 máy bay Boeing. Việc thực hiện các cam kết này được xem là một trong những nội dung có thể tiếp tục được hai bên trao đổi nhằm duy trì ổn định quan hệ thương mại.

https://hanoimoi.vn/my-trung-dam-phan-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-1757435.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Thủ tướng Trung Quốc đàm phán Tổng thống mỹ donald trump Hội nghị thượng đỉnh công nghệ AI Căng thẳng thương mại New york Washington Quan hệ thương mại
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