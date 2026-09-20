Tổng thống Trump khoe 25 thành tựu trước thềm bầu cử Mỹ

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Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải danh sách 25 thành tựu của ông trong nhiệm kỳ vừa qua, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội quan trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Các thắng lợi về chính sách mà ông Trump khẳng định chính quyền của ông đã đạt được bao gồm nhiều lĩnh vực, từ thuế và việc làm đến vấn đề nhập cư, các hoạt động quân sự cũng như các biện pháp hạn chế về sự đa dạng và người chuyển giới.
Trong số những thành tựu được ông nêu ra, có việc siết chặt kiểm soát biên giới, cắt giảm thuế, áp thuế quan nhằm hỗ trợ ngành sản xuất nội địa, tăng chi tiêu quân sự, giảm giá thuốc kê đơn cùng hàng loạt biện pháp về chính sách đối ngoại.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc gần đây cho thấy, cử tri đánh giá chính quyền Mỹ chủ yếu dựa trên chi phí sinh hoạt hàng ngày, thay vì dựa vào hàng loạt chính sách mà Nhà Trắng chọn làm trọng tâm tuyên truyền.
Một cuộc thăm dò của Fox News thực hiện từ ngày 11 đến 14/9 cho thấy, 34% cử tri được hỏi coi lạm phát hoặc chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất của đất nước, trong khi 14% chọn vấn đề kinh tế hoặc việc làm.
Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong cuộc thăm dò của Trường Luật Marquette (thực hiện từ ngày 2 đến 9/9) đối với người trưởng thành tại Mỹ. Trong số những người được hỏi, 37% chọn lạm phát là vấn đề mà họ quan tâm, và 16% chọn vấn đề kinh tế.
Tổng thống Mỹ Trump đang nỗ lực tăng tỷ lệ ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc xung đột tại Iran - cùng tình trạng tăng giá nhiên liệu và các mặt hàng khác do cuộc chiến này gây ra - đang gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của ông.
Hôm 17/9, trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social tập trung vào các vấn đề nhập cư, chính sách đối ngoại và kinh tế, ông Trump tuyên bố đã “tạo ra đường biên giới an toàn nhất trong lịch sử”.
“Không có người nhập cư bất hợp pháp nào được vào Mỹ trong 16 tháng qua”, ông viết, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền của ông đã cắt giảm mạnh việc tiếp nhận người tị nạn từ”những nơi nguy hiểm".
Ông cũng tuyên bố rằng Mỹ đã “xóa sổ năng lực làm giàu hạt nhân của Iran” nhằm đảm bảo nước này “sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
https://tienphong.vn/tong-thong-trump-khoe-25-thanh-tuu-truoc-them-bau-cu-my-post1877822.tpo
Theo tienphong.vn
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