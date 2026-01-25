Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar có khoảng 5.000 ứng cử viên đến từ 57 đảng phái chính trị cùng tham gia tranh cử các ghế trong Quốc hội liên bang và Nghị viện địa phương.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6h (giờ địa phương, tức 6h30 theo giờ Việt Nam).

Cuộc tổng tuyển cử lần này được chia thành 3 giai đoạn, với hơn 21.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc. Giai đoạn 1 diễn ra ngày 28/12/2025 tại 102 thị trấn, giai đoạn 2 vào ngày 11/1 tại 100 thị trấn và giai đoạn 3 vào ngày 25/1 tại các thị trấn còn lại.

Danh sách các đại biểu trúng cử sau 2 đợt đầu tiên vào Pyithu Hluttaw (Hạ viện), Amyotha Hluttaw (Thượng viện) và Nghị viện các bang và Vùng hành chính (Nghị viện địa phương) đã lần lượt được công bố.

Trong cuộc bầu cử năm nay, có khoảng 5.000 ứng cử viên đến từ 57 đảng phái chính trị cùng tham gia tranh cử các ghế trong Quốc hội liên bang và Nghị viện địa phương.

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử này đóng vai trò then chốt đối với tương lai chính trị của Myanmar. Quốc hội mới được bầu của Myanmar sẽ lựa chọn Tổng thống mới - người sẽ thành lập chính phủ. Kỳ tổng tuyển cử trước đó của Myanmar diễn ra vào tháng 11/2020.

Theo Vietnam+