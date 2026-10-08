Nam diễn viên bị lừa bán 3 lần trong 4 ngày

Nam nghệ sĩ Vương Tinh của Trung Quốc bị lừa bán sang miền Bắc Myanmar. Sự cố gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.

Ngày 7/10, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc kết hợp với Bộ Công an nước này đăng tải bộ phim tài liệu chuyên sâu với tiêu đề Ghi chép về sự sụp đổ của các đường dây lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar.

Nam diễn viên Vương Tinh là nạn nhân tiêu biểu của đường dây lừa đảo, buôn bán người bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Vương Tinh chia sẻ hình ảnh được một người tự xưng là phó đạo diễn Nhan Thập Lục mời tham gia dự án của công ty Thái Lan, tự xưng là GMM chi nhánh Trung Quốc. GMM là công ty giải trí lớn tại Thái Lan, rất nổi tiếng tại Trung Quốc, vì vậy nam diễn viên đã tin tưởng thông tin do nhóm lừa đảo cung cấp.

Nam diễn viên nộp video diễn thử vào ngày 26/12/2024 và đến ngày hôm sau đã nhận được thông báo trúng tuyển. Vương Tinh nghi ngờ thông tin và địa điểm quay, anh định từ chối nhưng được phía đoàn phim trả lời thời gian quá gấp gáp, không thể đổi diễn viên được.

Nam diễn viên Vương Tinh bị lừa bán nhiều lần. May mắn anh đã được giải cứu.

Vương Tinh sau đó đã sang Thái Lan để gia nhập đoàn phim. Sau khi lên một chiếc xe, Vương Tinh nhận ra tài xế không đưa anh tới địa điểm đã báo trước mà đi tới biên giới Thái Lan - Myanmar.

Vương Tinh đã bí mật gửi tin nhắn cho bạn gái tại Trung Quốc: “Em đã cho mèo ăn chưa?”. Đây là tín hiệu cầu cứu mà anh và bạn gái đã hẹn trước với nhau trước khi đi.

Bạn gái nam diễn viên đã sang Thái Lan để tìm kiếm tung tích anh. Đại sứ quán Trung Quốc tại đây cũng nhanh chóng phối hợp cảnh sát địa phương điều tra, sau đó giải cứu Vương Tinh.

Nam diễn viên chia sẻ trong quá trình di chuyển, anh bị bán 3 lần trong vòng 4 ngày để che giấu tung tích. Dù anh đã cố gắng thương lượng với bọn bắt cóc muốn trả tiền chuộc để đổi lấy tự do, nhưng chúng trả lời: “Ở đây chúng tôi chỉ thiếu người chứ không thiếu tiền”.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết “giá” mỗi nạn nhân được định giá theo trình độ học vấn và tốc độ đánh máy. Nạn nhân bị đánh đập, cạo trọc đầu, ép làm theo kịch bản để lừa đảo người khác. Chỉ trong vài ngày bị bắt cóc, cơ thể Vương Tinh gầy rộc, gương mặt hốc hác, thần thái suy sụp.

Vương Tinh khi được cảnh sát giải cứu.

Sau quá trình giải cứu nạn nhân, cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã bắt giữ 17 nghi phạm, triệt phá đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới.

Phó đạo diễn Nhan Thập Lục cũng bị bắt và khai rằng chúng xây dựng kịch bản kỹ lưỡng, nhằm vào một nhóm người mục tiêu nhất định.

Những kẻ lừa đảo liên tục bám theo các chủ đề xã hội đang được quan tâm, đồng thời nắm bắt sở thích cá nhân để thiết kế kịch bản lừa đảo riêng cho từng độ tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn. Nội dung liên tục được thay đổi, khiến nạn nhân rất khó đề phòng.

Ngoài Vương Tinh, diễn viên khác là Từ Đại Cửu cho biết anh từng bị rơi vào tình huống tương tự. Nam nghệ sĩ cũng thành công thử vai cho một dự án quay tại Thái Lan. Sau khi đến sân bay và bị yêu cầu lên xe, anh cảm thấy tình huống có nhiều khả nghi nên đã tìm cách đòi số tiền thù lao 1.200 NDT và từ chối tới địa điểm quay phim.

Từ Đại Cửu cho biết sau khi xuống sân bay và lên xe, nạn nhân không còn an toàn nữa. Vé máy bay khứ hồi thường là vé có thể hoàn tiền miễn phí và sẽ bị hủy ngay sau khi nạn nhân qua hải quan.

Các vụ án bắt cóc Vương Tinh, Từ Đại Cửu càng cho thấy tội phạm lừa đảo viễn thông và mạng đã phát triển thành một hệ thống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với sự phân công ngày càng chuyên nghiệp và mang tính toàn cầu hóa.

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Theo tienphong.vn