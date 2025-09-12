Nam Phi sửa đổi luật hôn nhân, cho phép chồng có thể lấy họ vợ

Ngày 11/9, Tòa án Tối cao Nam Phi tuyên bố quy định cấm người chồng lấy họ vợ hoặc sử dụng họ ghép là vi hiến, đồng thời yêu cầu sửa đổi luật để cho phép chồng được lựa chọn họ của vợ nếu có nguyện vọng.

Đàn ông ở Nam Phi hiện có thể lấy họ của vợ. Ảnh: yahoo.com

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tòa án Tối cao đã cho các nhà lập pháp Nam Phi và Tổng thống Cyril Ramaphosa 2 năm để sửa đổi luật. Luật hiện hành - được gọi là Đạo luật Đăng ký Khai sinh và Tử vong năm 1992 - chỉ cho phép phụ nữ đổi họ khi tình trạng hôn nhân của họ thay đổi.

Động thái này bắt nguồn từ vụ kiện năm 2024, khi hai cặp vợ chồng khởi kiện Bộ Nội vụ vì cho rằng việc không cho phép chồng lấy họ vợ hoặc sử dụng họ ghép là hành vi phân biệt giới tính. Một tòa án cấp dưới đã xác định luật hiện hành là vi hiến và mang tính phân biệt giới.

Đến ngày 11/9, Tòa án Hiến pháp giữ nguyên phán quyết này, trong đó Thẩm phán Loena Theron nhấn mạnh quy định trên là bất công và có tính phân biệt “dựa trên giới tính”.

Quyết định này gây ra nhiều tranh luận trong dư luận. Một số ý kiến hoan nghênh vì cho rằng đây là bước tiến dân chủ, trong khi những ý kiến khác lại lo ngại ảnh hưởng đến văn hóa và truyền thống của Nam Phi.

Trên mạng xã hội, có người cho rằng phán quyết sẽ góp phần gìn giữ những họ hiếm, song cũng có ý kiến ngược lại, cho rằng điều này làm phai nhạt phong tục. Thậm chí, một người dùng trên X (trước đây là Twitter) nhận định phán quyết có thể “phá vỡ các chuẩn mực và giá trị” của cộng đồng người bản địa châu Phi.

Nam Phi vốn là quốc gia đầu tiên tại châu Phi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm 2006, cho phép các bên tự do lựa chọn họ sau khi kết hôn. Nước này cũng công nhận chế độ hôn nhân đa thê, theo đó đàn ông có thể lấy nhiều vợ theo phong tục của cộng đồng dân tộc mình.

Nguồn baotintuc.vn