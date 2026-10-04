Nâng cao chất lượng - tạo dựng niềm tin với người bệnh

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt không ngừng đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu. Những thay đổi từ chuyên môn đến thái độ phục vụ đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, chuyên nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của người dân ngay tại tuyến cơ sở.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán bệnh chính xác.

Với mỗi người bệnh, hành trình khám và điều trị bắt đầu từ một mong muốn giản dị “được chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả và chăm sóc tận tình”. Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả. Bệnh viện đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị như: Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI, CT Scanner, hệ thống xét nghiệm tự động, phòng mổ hiện đại cùng nhiều công nghệ hỗ trợ điều trị chuyên sâu... Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế. Hiện tại, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 500-600 lượt người bệnh đến khám và điều trị, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng phục vụ, năng lực chuyên môn cũng như tổ chức vận hành của bệnh viện.

Bác sĩ Trần Văn Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của bệnh viện. Chúng tôi luôn ưu tiên nguồn lực tập trung đầu tư đồng bộ vào con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật y tế. Đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên được tạo điều kiện đào tạo, cập nhật kiến thức, tiếp cận các kỹ thuật mới và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện cũng thường xuyên hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương, mời các chuyên gia, bác sĩ có trình độ cao về làm việc nhằm từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị ngay để người dân được khám tại tuyến cơ sở mà như tuyến Trung ương”.

Việc chú trọng đầu tư cho chuyên môn không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên, bởi khi người bệnh được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chất lượng ngay tại địa phương, thời gian đi lại, chi phí phát sinh và những bất tiện trong quá trình điều trị cũng được giảm bớt.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cải tiến quy trình tiếp đón, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện xây dựng phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Từ khâu tiếp đón, hướng dẫn, thăm khám đến chăm sóc và điều trị, đội ngũ y, bác sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giao tiếp phù hợp và chủ động giải thích để người bệnh, người nhà hiểu rõ tình trạng sức khỏe cũng như quá trình điều trị.

Người bệnh được chăm sóc tận tình.

Điều dưỡng Nguyễn Hữu Nhân, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chia sẻ: “Làm việc tại khoa thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng, yếu tố tâm lý của người bệnh và gia đình càng được chú trọng. Trong những thời điểm người bệnh và gia đình dễ rơi vào trạng thái lo lắng, ngoài việc tập trung cứu chữa, đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi luôn hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng, không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý mà còn tạo sự phối hợp tốt hơn giữa gia đình và bệnh viện trong quá trình điều trị”.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mang tới những dịch vụ, trải nghiệm trong từng khâu khám, chữa bệnh.

Đổi mới phong cách, tinh thần và thái độ phục vụ theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm đã góp phần xây dựng môi trường bệnh viện ngày càng thân thiện, nhân văn. Bởi chất lượng dịch vụ y tế không chỉ được thể hiện qua kết quả chuyên môn mà còn được cảm nhận từ trải nghiệm của người bệnh - những người trực tiếp sử dụng dịch vụ và trải qua từng khâu trong quá trình khám, điều trị.

Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong khuôn viên, tạo môi trường ổn định để người bệnh và người nhà yên tâm khám, chữa bệnh. Những nỗ lực đó được thể hiện qua số lượng người dân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện tiếp đón trên 84.500 lượt người đến khám, trong đó điều trị nội trú đạt trên 12.300 lượt.

Chị Nông Thị Kim Dung, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Mẹ tôi nằm điều trị sau phẫu thuật sỏi thận ở bệnh viện đã 15 ngày, khi đi khám, trường hợp của mẹ tôi được bác sĩ chẩn đoán bệnh lý sỏi, được đánh giá là khó. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định chọn Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để phẫu thuật. Trong thời gian ở đây, gia đình cảm thấy rất hài lòng không chỉ bởi chuyên môn mà còn là sự tận tâm của các y, bác sĩ. Đến nay, mẹ tôi đã hồi phục rất nhanh và sắp được ra viện”.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, người dân không chỉ mong muốn được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng mà còn kỳ vọng được phục vụ trong môi trường an toàn, thuận tiện và chuyên nghiệp. Từ thực tế đó, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác định cải tiến chất lượng phải được thực hiện đồng bộ, liên tục và toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ. Đó là sự kết hợp giữa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật mới, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, đồng thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.

Mục tiêu cuối cùng là giảm những bất tiện cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và mang đến trải nghiệm tích cực trong suốt quá trình khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo dựng niềm tin và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa phương.

Thu Hoài