Nâng “chất” trong sinh hoạt chi bộ

Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố then chốt, quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, Đảng ủy xã Vĩnh Chân đã ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công việc.

Đảng viên Chi bộ khu 10, Đảng bộ xã Vĩnh Chân tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp Chi bộ thường kỳ, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ xã Vĩnh Chân hiện có 40 chi bộ với hơn 1.200 đảng viên, trong đó có 25 chi bộ khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Đức Nhất - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Ngay sau khi hệ thống chính trị hoạt động ổn định, Đảng ủy đã trực tiếp làm việc với các chi bộ. Qua đó, chúng tôi nhận thấy ở các chi bộ còn một số hạn chế, nội dung sinh hoạt Đảng chưa phong phú, trong sinh hoạt chưa thực sự quan tâm kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi ủy, từng đồng chí đảng viên cũng như tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề chưa nhiều, còn lúng túng lựa chọn nội dung. Từ những hạn chế này, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai trong toàn Đảng bộ”.

Nghị quyết được ban hành với quan điểm chú trọng xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phù hợp với từng loại hình chi bộ trong xã. Nghị quyết đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể với những nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn. Trong đó, tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên trong tình hình hiện nay. Các chi ủy tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên. Đảng ủy đề ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Vũ Đức Tiếp, Bí thư Chi bộ khu 3 cho biết: “Chi bộ hiện có 21 đảng viên. Ngay sau khi Đảng ủy ban hành Nghị quyết, chi bộ đã quán triệt tới các đảng viên nghiêm túc thực hiện. Chi ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường ý thức kỷ luật và đoàn kết trong Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ đã đề ra. Chi ủy cũng quan tâm việc sinh hoạt chuyên đề, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của khu”.

Hiện nay, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiếp tục xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, xây dựng khu dân cư vững mạnh, góp phần xây dựng xã Vĩnh Chân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Do vậy, cấp ủy chi bộ phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình của đơn vị. Xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó tăng cường công tác dân vận, tạo đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, nhất là những khu dân cư có địa hình rộng, khó khăn, thực hiện tốt việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên ngay từ khu dân cư...

Thu Hà