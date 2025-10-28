Nga hy vọng quan hệ với Mỹ không xấu đi sau vụ thử tên lửa hạt nhân

{title}
Tên lửa Burevestnik. Nguồn: The Moscow Times
Theo THX, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/10 cho rằng việc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik của Nga không nên là nguyên nhân khiến quan hệ giữa nước này và Mỹ trở nên căng thẳng.
Ông Peskov nêu rõ: “Không có điều gì trong việc này có thể hoặc nên ‘làm căng thẳng’ quan hệ giữa Moskva và Washington, nhất là khi quan hệ hiện nay đang ở mức tối thiểu.”
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí mới, trong đó có tên lửa Burevestnik, được định hướng bởi lợi ích quốc gia của Nga và nhằm tiếp tục củng cố an ninh của nước này.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm quyết định đối với tên lửa Burevestnik.
Theo đó, loại tên lửa này đã hoàn thành chuyến bay thử dài 14.000 km trong khoảng 15 giờ vào ngày 21/10 và thậm chí có thể đạt tầm bắn xa hơn nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi các cuộc thử nghiệm này là “không phù hợp” đồng thời cho rằng thay vào đó, Nga nên tập trung vào việc chấm dứt xung đột với Ukraine.
Nguồn Vietnam+
