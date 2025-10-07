Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc

{title}
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương ấn bản tháng 10/2025, trong đó nâng dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc.
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh CNBC (Mỹ) dẫn thông tin từ WB dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,8%, thay đổi so với mức 4% được dự đoán hồi tháng 4. Dự báo mới này gần hơn với mục tiêu chính thức của Trung Quốc là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 5% vào năm 2025.
Các chuyên gia không đưa ra lý do cụ thể cho thay đổi trong dự báo, nhưng lưu ý rằng nền kinh tế Trung Quốc đã được hưởng lợi từ hỗ trợ của chính phủ.
Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington leo thang vào tháng 4, khiến mức thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tạm thời tăng lên hơn 100% trước khi hai nước đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại có hiệu lực đến giữa tháng 11. Hiện tại, mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc là 57,6%, cao gấp đôi so với đầu năm.
Trung Quốc đã tăng cường kích thích kinh tế vào cuối năm 2024 và duy trì các chương trình đổi mới tiêu dùng có mục tiêu trong năm nay nhằm hỗ trợ doanh số bán lẻ.
Xuất khẩu, động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc, tiếp tục tăng trong năm nay, do các chuyến hàng đến Đông Nam Á và châu Âu giúp bù đắp cho sụt giảm mạnh trong xuất khẩu sang Mỹ. Việc các doanh nghiệp tăng mạnh đơn hàng để đón đầu mức thuế cao hơn cũng góp phần hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tăng trưởng xuất khẩu đã phần nào giúp Trung Quốc bù đắp những yếu tố kìm hãm tăng trưởng nội địa, bao gồm cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và mức chi tiêu tiêu dùng còn trầm lắng. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng 3,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Đầu tư vào bất động sản tiếp tục theo chiều xuống dốc, giảm 12,9% trong 8 tháng đầu năm, so với mức giảm 12% trong 7 tháng đầu năm.
Đáng chú ý, WB dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 4,2% vào năm 2026, một phần do tăng trưởng xuất khẩu chậm lại. Các nhà kinh tế cũng dự đoán Bắc Kinh sẽ giảm bớt các biện pháp kích thích để giữ mức nợ công không tăng quá nhanh.
Theo ước tính của WB, GDP của Trung Quốc giảm 1 điểm phần trăm có thể khiến tốc độ tăng trưởng của phần còn lại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương giảm 0,3 điểm phần trăm.
WB dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2025 sẽ đạt 4,8%, giảm nhẹ so với mức 5% của năm 2024.
Theo đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ dẫn đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng 6,6% trong năm 2025 - mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế đang phát triển. Mông Cổ và Philippines lần lượt xếp sau, với mức tăng 5,9% và 5,3%, trong khi Trung Quốc, Campuchia và Indonesia đều được dự báo tăng khoảng 4,8%. Ở nhóm tăng trưởng thấp hơn, các quốc đảo Thái Bình Dương đạt khoảng 2,7% và Thái Lan là 2%.
